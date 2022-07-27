Анализ, проведенный экономистом Eesti Pank Каспаром Оя, показал, что цена проданной потребителям электроэнергии, указанная в статистике цен в Эстонии, увеличилась значительно больше, чем можно было бы ожидать, исходя из биржевой цены Nord Pool.
Стоимость электроэнергии для потребителей растет сильнее биржевых цен
В результате анализа выяснилось, что если раньше между ценой Nord Pool и ценой продаваемой потребителям электроэнергии, отражаемой в индексе потребительских цен, существовала очень сильная связь, то с сентября прошлого года наблюдается резкое противоречие между этими двумя показателями.
Например, с сентября прошлого года по июнь этого года цена Nord Pool эстонского региона выросла на 42%. Исходя из индекса потребительских цен, цена на электроэнергию для потребителей выросла значительно больше: на 69,8%.
«Меры по смягчению последствий повышения цен снизили цену на электроэнергию, но, кажется, их окончание сопровождалось более значительным ростом цен в статистике потребительских цен, чем первоначальный смягчающий эффект тех же мер», — сказал Оя.
Если бы электроэнергетическая составляющая индекса потребительских цен соответствовала соотношению, существовавшему в последние годы, рост потребительских цен в Эстонии был бы на 2,6–3,1 процентных пункта ниже, в зависимости от месяца, с апреля по июнь.
«Это означает, что очень быстрый рост цен в Эстонии в последнее время нельзя "винить" в наблюдаемом здесь факторе», — сказал Оя.
По словам Оя, возможное суммарное влияние этого фактора почти в три процентных пункта достаточно велико, чтобы существенно исказить статистику хозяйства и реальные темпы роста, которые обычно имеют одинаковую величину с учетом уровня развития Эстонии.
«Цена на электроэнергию, отраженная в индексе потребительских цен, должна соответствовать фактическим ценам, которые платят потребители, но в настоящее время кажется, что это не так», — заявил он.