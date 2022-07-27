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Видео ⟩ NEXTA: бывший член Рийгикогу Оудекки Лooне – российский агент влияния

Анна Сарапуу
, летний практикант
NEXTA: бывший член Рийгикогу Оудекки Лooне – российский агент влияния
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Oудекки Лооне.
Oудекки Лооне. Фото: Mihkel Maripuu

Медиа-издание NEXTA упомянуло в обзорном видео члена Центристской партии Оудекки Лооне в качестве одного из примеров агентов влияния Кремля.

В видеоролике NEXTA репортер освещает заявление Лооне о том, что ни в чем не повинных жителей Донбасса убивают оружием, которое Эстония поставляет Украине. В статье, на которую ссылается ресурс, Лооне заявила, что оружие из Эстонии используется против российских граждан в Украине.

Бывший депутат заявила, что издание делало о ней вводящие в заблуждение заявления с целью провокации. «Это типичный пример политической клеветы», — прокомментировала она видео.

Видео NEXTA «Агенты влияния Кремля».
Видео NEXTA «Агенты влияния Кремля». Фото: Kuvatõmmis Youtubest/NEXTA

Согласно информации NEXTA, заявления Лооне исходят от российского информационного агентства Regnum.

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