Видео ⟩ NEXTA: бывший член Рийгикогу Оудекки Лooне – российский агент влияния

В видеоролике NEXTA репортер освещает заявление Лооне о том, что ни в чем не повинных жителей Донбасса убивают оружием, которое Эстония поставляет Украине. В статье, на которую ссылается ресурс, Лооне заявила, что оружие из Эстонии используется против российских граждан в Украине.