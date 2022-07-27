Главная фигура процесса по делу паспортной мафии отправится в тюрьму

Государственная прокуратура обвиняла Генрихсон в создании и в руководстве преступной группировкой, в неоднократном подкупе взятками и содействии подкупу, подделке документов и содействии этому, в использовании поддельных документов, злоупотреблении важной личной документацией и мошенничестве.

Генрихсон признала свою вину только частично, допустив подделку документов с экзаменами по языку. По данному уголовному делу она проходила одна, поскольку она не посчитала возможным пойти на согласительное производство.

Остальным фигурантам дела уже назначены наказания в рамках согласительного производства.

Государственная прокуратура завершила производство в отношении 75 подозреваемых по данному делу по соображениям целесообразности.

Среди тех, кому удалось избежать уголовной ответственности, в основном были люди, которые в 2011-2015 годах воспользовались услугами преступной группировки и незаконно оформили себе документы.

Отдел внутреннего контроля департамента полиции и погранохраны обнаружил незаконную торговлю документами в первой половине 2015 года, когда в рамках уголовного дела была начата слежка за подозреваемыми. Деятельность группы была достаточно законспирированной, следствие выясняло детали постепенно в течение 2017 года.

Вскоре выяснилось, что торговлей документами руководила на тот момент 66-летняя Любовь Генрихсон, в течение продолжительного периода завязавшая знакомства с сотрудниками PPA, и что именно она передавала посредникам деньги и прочие блага, которые сотрудники ведомства получали за свою незаконную деятельность.