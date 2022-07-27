Старкопф о коронавирусе: надо немедленно прививать пожилых и не ждать осени

Член правления клиники Тартуского университета, профессор Джоэл Старкопф, сказал, что ситуация вызывает беспокойство. «Как и в предыдущие два года, распространение и заболеваемость коронавирусом увеличивается во второй половине лета», – сообщил он.

Количество пациентов с коронавирусом, находящихся в клинике, еще не заставило сотрудников изменить свои обычные схемы лечения, но, по словам Старкопфа, они очень близки к тому, чтобы сделать это снова. За последние две недели количество пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за коронавируса, увеличилось вдвое.

Профессор Джоэл Старкопф. Фото: Joonas Sisask

По состоянию на 27 июля на лечении в клинике находятся 29 пациентов с коронавирусом. Профессор подчеркнул, что, как и везде в Эстонии, около половины пациентов, инфицированных коронавирусом, помимо основного заболевания, имеют также сопутствующие болезни.

Он подтвердил, что в группу риска входят люди старше 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями, вне зависимости от возраста.

В Эстонии только 56 процентов людей старше 80 лет получили бустерную дозу вакцины. В возрастной группе 70-79 лет этот показатель составляет 63 процента, в возрастной группе 60-69 лет – 54 процента.

«Позиция специалистов клиники такова: вторая бустерная доза для пожилых людей крайне необходима и оправдана. Ее нужно сделать немедленно, а не ждать прихода осени», – подчеркнул профессор Старкопф.

Директор службы инфекционного контроля клиники Тартуского университета Матти Майметс добавил к сказанному: «Исследования показывают, что вакцинация и перенесенная болезнь обеспечивают защиту на 3-6 месяцев. После этого следует сделать новую дозу прививки. Вакцинация уменьшает заражение и заболевание на короткий срок, до шести месяцев, но предотвращает осложнения и смерть на гораздо более длительный период времени».

Майметс добавил, что вакцинация второй бустерной дозой настолько замедлит развитие эпидемии, что другие плановые стационарные процедуры смогут проходить без проблем. Кроме того, она значительно снижает вероятность осложнений, то есть госпитализации и необходимости интенсивной терапии.