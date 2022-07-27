В среду, 27 июля, на заседании Таллиннского окружного суда были раскрыты новые подробности дела о взяточничестве бывшего старейшины района Пирита Тыниса Лийната. Кроме того, приводились аргументы, почему решение об аресте Лийната, по мнению его защитников, является необоснованным и должно быть аннулировано.
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Бывший старейшина Пирита предположительно получил взятку в 25 000 евро и пытался разбогатеть на азартных играх
Бывший старейшина Пирита предположительно получил взятку в 25 000 евро и пытался разбогатеть на азартных играх
В среду, 27 июля, Таллиннский окружной суд рассмотрел жалобу адвокатов бывшего старейшины района Пирита Тыниса Лийната Пауля Кереса и Андри Рохтла на решение Харьюского уездного суда от 5 июля о его аресте. Полиция безопасности задержала Тыниса Лийната 4 июля по подозрению в неоднократном взяточничестве. Согласно решению, бывший старейшина должен находиться под стражей два месяца, то есть до 4 сентября.
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