Бывший старейшина Пирита предположительно получил взятку в 25 000 евро и пытался разбогатеть на азартных играх

В среду, 27 июля, на заседании Таллиннского окружного суда были раскрыты новые подробности дела о взяточничестве бывшего старейшины района Пирита Тыниса Лийната. Кроме того, приводились аргументы, почему решение об аресте Лийната, по мнению его защитников, является необоснованным и должно быть аннулировано.