Лукас: «Мы видим готовность Нарвы перейти на эстоноязычное обучение»

По словам Лукаса, свой первый визит он совершил в Нарву, потому что именно там выявляются детали, необходимые при переходе на эстоноязычное образование, сообщила пресс-секретарь Министерства образования и науки.

«В Нарве одновременно строятся две государственные гимназии. Мы уже видим, что это привело к серьезным изменениям в нарвской школьной сети, в качестве образования и в готовности перейти на эстоноязычное обучение во всех учебных заведениях сразу», – добавил министр.

Мэр Нарвы Катри Райк сказала, что, к сожалению, на сегодняшний день уровень владения эстонским языком не соответствует требованиям более чем у половины местных учителей. «Учебным заведениям Нарвы придется приложить немало усилий, чтобы обеспечить переход на эстоноязычное обучение с 2024 года. К концу августа город ожидает от всех руководителей учебных заведений конкретный план перехода», – добавила Райк и заверила, что город Нарва внесет свой вклад в необходимую подготовку.

Министр Тынис Лукас встретился с руководителями Нарвской Эстонской государственной гимназии и Нарвской гимназии, которые открылись весной этого года. Две нарвские государственные гимназии будут работать вместе, чтобы предложить широкий спектр возможностей для обучения и качественного преподавания языка в современной учебной среде.

Осенью 2023 года в Нарве откроются две государственные гимназии, в которых будет обучаться в общей сложности более 700 учеников. Обе школы располжатся в новых зданиях: на улицах Пушкина и Харидузе. Новые государственные гимназии предоставят молодежи в Нарве и Ида-Вирумаа возможность получить качественное образование на эстонском языке в современной школьной среде, одновременно развивая и свой родной язык.