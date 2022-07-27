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Владельцы частных лесов Эстонии: ограничения на вырубку слишком строги

rus.postimees.ee
Владельцы частных лесов Эстонии: ограничения на вырубку слишком строги
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TRT03: METS : TARTU, EESTI, 03AUG21 - Pildi raiumisele minev mets Ihastes. ma/Foto MARGUS ANSU TARTU POSTIMEES
TRT03: METS : TARTU, EESTI, 03AUG21 - Pildi raiumisele minev mets Ihastes. ma/Foto MARGUS ANSU TARTU POSTIMEES Фото: Margus Ansu

Союз владельцев частных лесов Эстонии (ЕЕL) направил правительству обращение, в котором отметил, что установленные для частных лесов экологические ограничения на вырубку излишне тормозят уход за лесами. Хозяева лесных делянок просят правительство смягчить ограничения.

«Неоднократно бывали ситуации, когда вводился запрет на вырубку в лесах, расположенных в природоохранных зонах, тогда как предполагалось провести санитарную вырубку, либо когда разрешение на проведение вырубки оформлялось в течение нескольких месяцев. Вместе с тем санитарные вырубки направлены на улучшение состояния здоровья лесов, а их проведение запрещают с целью сохранения природного богатства. Но в результате у владельца леса пропадает возможность следовать обязанности исполнять Закон о лесе, предотвращая наносимый лесу ущерб», – отметили владельцы лесов в переданной BNS копии письма.

«Учитывая неспособность государства возместить собственникам лесов ущерб, причиненный ограничениями, и особенно необходимость в условиях кризиса с поставками сырьевых ресурсов обеспечивать наличие в достаточном количестве отечественных ресурсов древесины, мы просим правительство пойти на резкий поворот в политике окружающей среды и, вместо насаждения новых ограничений, сосредоточиться на поддержке собственников лесов, чтобы они могли эффективно хозяйствовать в своих лесах», – призвал EEL правительство смягчить действующие ограничения.

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