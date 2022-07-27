Владельцы частных лесов Эстонии: ограничения на вырубку слишком строги

«Неоднократно бывали ситуации, когда вводился запрет на вырубку в лесах, расположенных в природоохранных зонах, тогда как предполагалось провести санитарную вырубку, либо когда разрешение на проведение вырубки оформлялось в течение нескольких месяцев. Вместе с тем санитарные вырубки направлены на улучшение состояния здоровья лесов, а их проведение запрещают с целью сохранения природного богатства. Но в результате у владельца леса пропадает возможность следовать обязанности исполнять Закон о лесе, предотвращая наносимый лесу ущерб», – отметили владельцы лесов в переданной BNS копии письма.