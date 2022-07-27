Союз владельцев частных лесов Эстонии (ЕЕL) направил правительству обращение, в котором отметил, что установленные для частных лесов экологические ограничения на вырубку излишне тормозят уход за лесами. Хозяева лесных делянок просят правительство смягчить ограничения.
Владельцы частных лесов Эстонии: ограничения на вырубку слишком строги
«Неоднократно бывали ситуации, когда вводился запрет на вырубку в лесах, расположенных в природоохранных зонах, тогда как предполагалось провести санитарную вырубку, либо когда разрешение на проведение вырубки оформлялось в течение нескольких месяцев. Вместе с тем санитарные вырубки направлены на улучшение состояния здоровья лесов, а их проведение запрещают с целью сохранения природного богатства. Но в результате у владельца леса пропадает возможность следовать обязанности исполнять Закон о лесе, предотвращая наносимый лесу ущерб», – отметили владельцы лесов в переданной BNS копии письма.
«Учитывая неспособность государства возместить собственникам лесов ущерб, причиненный ограничениями, и особенно необходимость в условиях кризиса с поставками сырьевых ресурсов обеспечивать наличие в достаточном количестве отечественных ресурсов древесины, мы просим правительство пойти на резкий поворот в политике окружающей среды и, вместо насаждения новых ограничений, сосредоточиться на поддержке собственников лесов, чтобы они могли эффективно хозяйствовать в своих лесах», – призвал EEL правительство смягчить действующие ограничения.