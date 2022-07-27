В Стамбуле открылся центр по контролю за вывозом зерна из Украины

В Стамбуле открылся центр по контролю за экспортом украинского зерна. Турция считает, что центр сможет внести значительный вклад в преодоление продовольственного кризиса, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар в среду, 27 июля.

На данном этапе идет подготовка к отправке первого судна с зерном из Украины. Оно должно будет пойти досмотр на предмет отсутствия на борту оружия при прохождении через пролив Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным.

Координационный центр будет регистрировать торговые суда и отслеживать их передвижение, в частности, с помощью спутниковых данных, отметил Акар.

Создание объекта – часть сделки, заключенной 22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции и направленной на прекращение блокады украинских портов. Центр работает с 23 июля. Тот факт, что Украина, Россия и ООН направили своих представителей уже на следующий день после подписания соглашения, Хулуси Акар расценил как знак решимости выполнить сделку. Речь идет о пяти представителях от каждой стороны – как о военных, так и о гражданских лицах.

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