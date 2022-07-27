Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 27 июля: в какие учебные заведения Эстонии еще можно успеть поступить и репортаж с юбилея Какумяэ
Сегодня в выпуске:
– В какие учебные заведения Эстонии и на каких условиях еще можно успеть поступить, узнала наша съемочная группа.
– О сборе информации про имеющиеся в Эстонии надгробия и памятники с символами оккупационной власти, о создании регистра кредитных обязательств физических лиц и запрете на выступление группы «Руки Вверх».
– В Нарве на территории Vaba Lava открыли «Двор культуры». Чем он интересен, и что там происходит – узнал наш корреспондент.
– Калифорния в огне, а Карачи буквально заливает дождями – о природных катаклизмах, что охватили разные части планеты – в нашем материале.
– Как будет экономить газ Евросоюз, о мега-бассейне в Брюсселе, в каком городе можно пострадать от карманников и почему «худеют» британские таблоиды.
– В этом году исполнятся 555 лет со времен первого упоминания о Какумяэ – нынешнем микрорайоне Таллинна. Солидную дату отметили масштабным, всеобщим празднованием на пляже. Как веселились, и отмечали юбилей таллинцы, узнала наша съемочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 27 июля.