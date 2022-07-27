«Новости в 7» за 27 июля: в какие учебные заведения Эстонии еще можно успеть поступить и репортаж с юбилея Какумяэ

Сегодня в выпуске:

– В какие учебные заведения Эстонии и на каких условиях еще можно успеть поступить, узнала наша съемочная группа.

– О сборе информации про имеющиеся в Эстонии надгробия и памятники с символами оккупационной власти, о создании регистра кредитных обязательств физических лиц и запрете на выступление группы «Руки Вверх».

– В Нарве на территории Vaba Lava открыли «Двор культуры». Чем он интересен, и что там происходит – узнал наш корреспондент.

– Калифорния в огне, а Карачи буквально заливает дождями – о природных катаклизмах, что охватили разные части планеты – в нашем материале.

– Как будет экономить газ Евросоюз, о мега-бассейне в Брюсселе, в каком городе можно пострадать от карманников и почему «худеют» британские таблоиды.

– В этом году исполнятся 555 лет со времен первого упоминания о Какумяэ – нынешнем микрорайоне Таллинна. Солидную дату отметили масштабным, всеобщим празднованием на пляже. Как веселились, и отмечали юбилей таллинцы, узнала наша съемочная группа.