Участники военных миссий получили медали Сил обороны Эстонии

«Эстония участвовала в зарубежных миссиях НАТО, Европейского союза, ООН, а также в миссиях и операциях, организованных союзниками и их коалициями на протяжении вот уже 27 лет, – процитировала пресс-служба Министерства обороны Ханно Певкура. – Тысячи военнослужащих и ополченцев Кайтселийта получили бесценный опыт. И что главное – профессионализм эстонских военнослужащих и их преданность делу всегда заслуживала похвалы».

По словам Певкура, нынешняя ситуация в сфере безопасности резко ухудшилась 24 февраля этого года, поэтому критически важно совместно с союзниками сосредоточиться больше чем когда-либо на коллективной обороне НАТО.

«Никогда прежде Эстония не была так хорошо защищена, как сейчас, однако и опасность, угрожающая нам с Востока, никогда не была такой острой. Мы должны приложить максимум усилий, должны учесть уроки Украины и перенести их опыт в наши условия, чтобы еще больше укрепить нашу обороноспособность. Мы здесь хорошо знаем, что у нас каждый человек на вес золота и ваше возвращение добавит обороне Эстонии мощности. Продолжайте так же профессионально и преданно свою службу родине», – добавил министр.

Министр искренне поблагодарил семьи и близких военнослужащих, чья поддержка достойна самого высокого уважения.