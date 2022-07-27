Министр обороны Ханно Певкур в среду вручил медали 68 военнослужащим Сил обороны, принимавшим участие в миссиях и операциях за рубежом.
Участники военных миссий получили медали Сил обороны Эстонии
«Эстония участвовала в зарубежных миссиях НАТО, Европейского союза, ООН, а также в миссиях и операциях, организованных союзниками и их коалициями на протяжении вот уже 27 лет, – процитировала пресс-служба Министерства обороны Ханно Певкура. – Тысячи военнослужащих и ополченцев Кайтселийта получили бесценный опыт. И что главное – профессионализм эстонских военнослужащих и их преданность делу всегда заслуживала похвалы».
По словам Певкура, нынешняя ситуация в сфере безопасности резко ухудшилась 24 февраля этого года, поэтому критически важно совместно с союзниками сосредоточиться больше чем когда-либо на коллективной обороне НАТО.
«Никогда прежде Эстония не была так хорошо защищена, как сейчас, однако и опасность, угрожающая нам с Востока, никогда не была такой острой. Мы должны приложить максимум усилий, должны учесть уроки Украины и перенести их опыт в наши условия, чтобы еще больше укрепить нашу обороноспособность. Мы здесь хорошо знаем, что у нас каждый человек на вес золота и ваше возвращение добавит обороне Эстонии мощности. Продолжайте так же профессионально и преданно свою службу родине», – добавил министр.
Министр искренне поблагодарил семьи и близких военнослужащих, чья поддержка достойна самого высокого уважения.
Певкур вручил военнослужащим медали за участие в операциях и миссиях в Мали (Barkhane, миротворческая миссия ООН MINUSMA и миссия ЕС по обучению военных EUTM), в Ираке (миссия НАТО по обучению NMI, международная военная операция Inherent Resolve под руководством США), в Ливане (миротворческая миссия ООН UNTSO), в Израиле (миротворческая миссия ООН UNTSO), в Италии (военная миссия ЕС EUNAVFOR MED) и в Мозамбике (миссия ЕС по обучению военных EUTM).