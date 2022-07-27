ГАЛЕРЕЯ ⟩ На акции протеста в Риге собрались сотни медиков

Участники акции представляли различные медицинские профессии – среди них были медсестры, фельдшеры, вспомогательный персонал, санитары и другие профессии.

Протестующие держали плакаты с надписями, например, «Я хочу к врачу сегодня, а не после смерти!», «Правительство нас не слышит!», «Правительство, любите медиков, потому что вы не будете вечно здоровы!», «До выборов обещания, после выборов – амнезия!».

Ранее профсоюз прогнозировал, что в акции могут принять участие до 1000 человек.

Во время акции председатель профсоюзной организации Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня, заместитель председателя забастовочного комитета Сармите Плуме признала, что многие врачи в Латвии получают хорошие зарплаты и не заинтересованы в том, чтобы что-то менять, но не меньше медиков вынуждено зарабатывать свою заработную плату на нескольких рабочих местах – в государственных и частных структурах. Она указала, что в лечении больных принимают участие в том числе помощники врачей и медсестер, медсестры, грузчики, уборщицы и другие, и каждый из них заслуживает достойную зарплату.

Плуме разочарована тем, что министр здравоохранения Даниэль Павлютс не присоединился к сегодняшней акции протеста. По ее мнению, министр должен быть среди работников своей отрасли и поддерживать их.