Акция протеста работников сферы здравоохранения, организованная Латвийским союзом работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) у Министерства здравоохранения Латвии 27 июля собрала около 500 человек, пишет RUS TVNET.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На акции протеста в Риге собрались сотни медиков
Участники акции представляли различные медицинские профессии – среди них были медсестры, фельдшеры, вспомогательный персонал, санитары и другие профессии.
Протестующие держали плакаты с надписями, например, «Я хочу к врачу сегодня, а не после смерти!», «Правительство нас не слышит!», «Правительство, любите медиков, потому что вы не будете вечно здоровы!», «До выборов обещания, после выборов – амнезия!».
Ранее профсоюз прогнозировал, что в акции могут принять участие до 1000 человек.
Во время акции председатель профсоюзной организации Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня, заместитель председателя забастовочного комитета Сармите Плуме признала, что многие врачи в Латвии получают хорошие зарплаты и не заинтересованы в том, чтобы что-то менять, но не меньше медиков вынуждено зарабатывать свою заработную плату на нескольких рабочих местах – в государственных и частных структурах. Она указала, что в лечении больных принимают участие в том числе помощники врачей и медсестер, медсестры, грузчики, уборщицы и другие, и каждый из них заслуживает достойную зарплату.
Плуме разочарована тем, что министр здравоохранения Даниэль Павлютс не присоединился к сегодняшней акции протеста. По ее мнению, министр должен быть среди работников своей отрасли и поддерживать их.
Президент Латвийского общества врачей (ЛОВ) Илзе Айзсилниеце, в свою очередь, указала, что в Европе средний расход на одного жителя в здравоохранении составляет примерно 2500 евро, а в Латвии – 850 евро, поэтому проблема не только в зарплатах врачей. Айзсилниеце подчеркивает, что речь идет также о своевременных обследованиях, лекарствах, своевременных операциях, чтобы пациенту не приходилось стоять в очереди.
«Не может быть, чтобы Латвия не могла добиться необходимых результатов. У нас эффективное здравоохранение. У нас не самые плохие показатели здоровья во многих сферах, но они обеспечиваются за счет медицинских работников», – сказала президент ЛОВ.
Председатель LVSADA Валдис Керис признал, что акция протеста достигла своей цели и общественность, Минздрав, а также политики были проинформированы как о недостаточном финансировании сферы здравоохранения в целом, так и о неадекватно низких зарплатах медиков, из-за чего не может быть обеспечен достаточный приток рабочей силы в отрасль.
Керис сообщил, что 27 и 28 сентября у здания Минздрава запланирована полномасштабная забастовка работников здравоохранения.
Основной причиной акции является несогласие отрасли с правительством в вопросе повышения зарплат.
Также сообщалось, что забастовка могла повлиять на плановое лечение, плановые операции и консультации, однако неотложная медицинская помощь все равно оказывалась.
Видео: протест медиков в Риге 27 июля 2022 года
В чем проблема?
Как пишет Latvijas avīze, складывается впечатление, что в здравоохранении Латвии существуют два параллельных мира – один, учитывающий реальную жизнь с реальными зарплатами врачей, и другой, который следует принятым государством правилам.
А именно, если посмотреть данные Минздрава, собранные по информации больниц, то получается, что без каких-либо надбавок в 2021 году базовая зарплата врачей составляла уже 2309 евро, медсестер – 1290 евро, а вспомогательного персонала – 843 евро. С надбавками, в том числе на лечение ковидных больных, она составила 3130 евро, 1860 евро и 1220 евро соответственно.
Чем же тогда недовольно руководство профсоюза? Оказывается, принятые в 2018 году правила о порядке организации и оплаты медицинских услуг не выполняются. Они предусматривают, что в 2021 году средняя заработная плата врачей должна составлять 1862 евро, медсестер – 1117 евро, а медицинских работников и лиц, осуществляющих уход за больными – 745 евро.
Профсоюз требует, чтобы с 1 июля этого года зарплата была повышена не менее чем на 10 процентов для всего медицинского персонала и не менее чем на 5 процентов для персонала по уходу за пациентами. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс выполнять это требование отказался, потому что, по словам представителей Минздрава, «с доплатами и без них мы уже в прошлом году обеспечили то, что профсоюз требовал обеспечить с 1 июля».
Многие медики считают, что сейчас для забастовки оснований нет.