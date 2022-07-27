Угроза с неба ⟩ В ближайшие дни на Землю рухнет гигантская китайская ракета, но никто не знает, куда именно

Ученый Джонатан Макдовелл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики рассказал изданию Gizmodo, что они не знают, когда и куда именно упадет этот космический мусор, потому что спрогнозировать это просто невозможно.

По его словам, риск поражения заселенных человеком местностей не очень велик, однако все-таки вызывает беспокойство у специалистов. По подсчетам NASA, вероятность поражения человека космическим мусором составляет 1:3200.

Осуществляющая мониторинг космического мусора 18-я эскадра космической обороны США еще не опубликовала советующее предупреждение на своем аккаунте в Twitter. Обычно они сообщают о риске падения на Землю каких-либо неконтролируемых объектов.

Китай уже в третий раз оставляет вопрос о возращении на Землю остатков своей ракеты-носителя на произвол судьбы. Например, в прошлом году, доставившая на орбиту один из модулей китайской космической станции ракета-носитель вращалась вокруг Земли с такой большой скоростью, что предсказать место ее падения было совершенно невозможно. Этот космический мусор пролетел по всей протяженности орбиты Земли всего за 90 минут.

В 2020 году был случай, когда город Нью-Йорк отделили от столкновения с китайской ракетой-носителем всего 13 минут.

Если кусок космического мусора весом в 21 тонну и длинной в 30 метров войдет в атмосферу, то результат будет напоминать авиакатастрофу. Осколки от сгорающей в атмосфере ракеты могут оказаться разбросанными по территории в 160 квадратных километров. Даже маленький ошметок, падающий на скорости в несколько сотен километров в час, может моментально убить человека. И все же вероятность погибнуть от куска ракеты невелика, потому как большая часть поверхности Земли – это океаны и ненаселенная суша.

Китай намерен завершить работы по созданию собственной космической станции в рекордные сроки – за полтора года, чтобы выполнить цели своей космической программы и достичь уровня США и России. К 2030 году китайцы планируют выстроить собственную космическую станцию на Луне.