Правительство Эстонии примет решение о покупке ПВО средней дальности

Совместная закупка с латышами давала бы преимущество в ситуации войны и одинаковые возможности при защите своих территорий. Среди трех Балтийских стран только Литва имеет ПВО средней дальности.

Важно подчеркнуть, что при покупке важна не система, а способность, отметил сотрудник отдела закупок Госцентра оборонных инвестиций Прийт Соосаар.

«Это означает, что мы поставим перед потенциальными продавцами военные задачи, после чего они могут предложить свое техническое решение, которое помогло бы защитить Эстонию и Латвию в виде систем противовоздушной обороны», – сказал Соосаар.