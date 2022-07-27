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Правительство Эстонии примет решение о покупке ПВО средней дальности

rus.postimees.ee
Правительство Эстонии примет решение о покупке ПВО средней дальности
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Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS в Шауляй (Литва). Снимок иллюстративный.
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS в Шауляй (Литва). Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Министр обороны Ханно Певкур заявил, что решение о покупке эстонских средств противовоздушной обороны средней дальности будет принято правительством в ближайшие недели, пишет Rus.ERR.

Совместная закупка с латышами давала бы преимущество в ситуации войны и одинаковые возможности при защите своих территорий. Среди трех Балтийских стран только Литва имеет ПВО средней дальности.

Важно подчеркнуть, что при покупке важна не система, а способность, отметил сотрудник отдела закупок Госцентра оборонных инвестиций Прийт Соосаар.

«Это означает, что мы поставим перед потенциальными продавцами военные задачи, после чего они могут предложить свое техническое решение, которое помогло бы защитить Эстонию и Латвию в виде систем противовоздушной обороны», – сказал Соосаар.

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