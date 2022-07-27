Мэры семи городов Германии предложили задействовать «Северный поток – 2»

Мэры семи городов на германском острове Рюген поддержали обращение, в котором предлагается ввести в строй спорный газопровод «Северный поток – 2». Выдержки из документа привело в среду, 27 июля, агентство dpa.

Как уточнил бургомистр Засница Франк Крахт, подписи под обращением поставили и представители целого ряда общин. По словам политика, речь не идет о том, чтобы попытаться «судорожно» и в кратчайшие сроки задействовать трубопровод. В фокусе внимания - долгосрочная энергетическая безопасность Германии, полагает Крахт. Если существуют технические сложности с обеспечением поставок по «Северному потоку», следует найти новые пути, уверен он. Одним из вариантов мог бы оказаться «Северный поток – 2», говорится в письме.

Послание направлено министру энергетики Германии

В послании градоначальников отмечается, что они «самым решительным образом» осуждают «военные события» в Украине. Тем не менее необходимо взвесить степень ущерба для населения ФРГ и экономики собственного региона, отмечается далее в обращении.

«Мы считаем, что путь, выбранный федеральным правительством, – отказа от российских энергоносителей – не является правильным», – указывается далее в документе. Планируемое Берлином расширение задействования альтернативных источников энергии, в частности – ветра, подвергается составителями послания критике.

Письмо было направлено в канцелярию Шверина (Мекленбург – Передняя Померания) и министру экономики и энергетики Германии Роберту Хабеку.

«Северный поток – 2» не прошел сертификацию

Российский «Газпром» с 27 июля сократил поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток» до 20 процентов от его пропускной мощности.

Между тем президент России Владимир Путин 20 июля заявил, что запуск газопровода «Северный поток – 2» – один из способов увеличить поставки российского газа в Европу. «У нас существует еще один готовый маршрут – это "Северный поток – 2". Его можно запустить», – заявил он.