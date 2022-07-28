Легкоатлет Расмус Мяги (его спортивная дсциплина – бег на 400 м с препятствиями) в этом сезоне больше соревноваться не будет. В том числе он не будет участвовать в чемпионате Европы, который начнется в середине августа.
Очень жаль. Расмус Мяги вынужден завершить сезон
Мяги жаловался на проблемы со здоровьем уже на чемпионате мира, который проходил в США в июле. Наш спортмен прошел в финал, но занял лишь восьмое, последнее место.
«Проблемы начались уже на отборочных забегах и в полуфинале. Окончательно решить это мы не смогли – что-то не работало так, как надо. Это основная причина, из-за которой забег не получился», – рассказал Мяги.
Позже спортсмен рассказал ERR, что в Эстонии было сделано МРТ, которое показало, что в задней части таза с левой стороны есть сигналы, указывающие на стрессовый перелом (итог перенапряжения – прим. ред.).
«Это значит, что участие в чемпионате Европы и финале Бриллиантовой лиги нереально», – добавил Мяги.
«Очень важно за это время решить проблему. Прогнозируем, что лечение может занять примерно 12 недель. Вероятно, с шестой недели сможем начать увеличение тренировочной нагрузки. С учетом нынешнего сезона, этих 12 недель у нас нет, но если имеем в виду следующий, то – есть».
Мяги был бы уверенным претендентом на медаль на чемпионате Европы. Установивший в этом сезоне рекорд Эстонии (47,82), легкоатлет занимает со своим временем в европейской таблице первенства этого сезона второе место – сразу за французом Вилфридом Хаппио (47,41).