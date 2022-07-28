Министерство образования и науки поддерживает повышение штрафов за нарушение Закона о языке

Министр образования и науки Тынис Лукас представит в четверг мнение по законопроекту Эстонской консервативной народной партии о внесении поправок в Закон о языке, следует из повестки заседания правительства, пишет Rus.ERR.

EKRE предлагает изменить закон, повысив ставки штрафа за нарушения языковых требований. По оценке авторов законопроекта, практика показывает, что как физические, так и юридические лица не выполняют требования Закона о языке в ожидаемом объеме, а действующие ставки штрафов низкие, поэтому некоторым предприятиям проще заплатить штраф, чем соблюсти закон.