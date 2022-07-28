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Министерство образования и науки поддерживает повышение штрафов за нарушение Закона о языке

rus.postimees.ee
Министерство образования и науки поддерживает повышение штрафов за нарушение Закона о языке
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Кошелек. Фото иллюстративное.
Кошелек. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik/Parnu Postimees

Министерство образования и науки считает необходимым повысить штрафы за нарушение Закона о языке и пересмотреть нынешние меры воздействия.

Министр образования и науки Тынис Лукас представит в четверг мнение по законопроекту Эстонской консервативной народной партии о внесении поправок в Закон о языке, следует из повестки заседания правительства, пишет Rus.ERR.

EKRE предлагает изменить закон, повысив ставки штрафа за нарушения языковых требований. По оценке авторов законопроекта, практика показывает, что как физические, так и юридические лица не выполняют требования Закона о языке в ожидаемом объеме, а действующие ставки штрафов низкие, поэтому некоторым предприятиям проще заплатить штраф, чем соблюсти закон.

В повестке заседания отмечается, что Министерство образования и науки не поддерживает законопроект в представленном виде, но согласно с необходимостью поднять ставки штрафов и пересмотреть нынешние меры воздействия. Также министерство планирует инициировать изменение Закона о языке, чтобы комплексно пересмотреть представленные в законопроекте предложения, а также предложения Языкового департамента.

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