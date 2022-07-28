Власти Нарвы требуют от городских школ подготовить план перехода на эстонский язык

Как отметила Райк, на сегодняшний день уровень владения эстонским языком у более половины местных учителей не соответствует требованиям.

«Учебным заведениям Нарвы придется приложить немало усилий, чтобы обеспечить переход на обучение на эстонском языке с 2024 года. К концу августа город ожидает от всех руководителей учебных заведений конкретный план перехода на эстонский язык обучения», - добавила Райк.