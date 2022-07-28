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Власти Нарвы требуют от городских школ подготовить план перехода на эстонский язык

rus.postimees.ee
Власти Нарвы требуют от городских школ подготовить план перехода на эстонский язык
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Eesti keele sõnaraamat.
Eesti keele sõnaraamat. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

По словам мэра Нарвы Катри Райк, к концу августа школы приграничного города должны будут подготовить план перехода на эстонский язык обучения, пишет Rus.ERR.

Как отметила Райк, на сегодняшний день уровень владения эстонским языком у более половины местных учителей не соответствует требованиям.

«Учебным заведениям Нарвы придется приложить немало усилий, чтобы обеспечить переход на обучение на эстонском языке с 2024 года. К концу августа город ожидает от всех руководителей учебных заведений конкретный план перехода на эстонский язык обучения», - добавила Райк.

Мэр также заверила, что город Нарва внесет свой вклад в необходимую подготовку.

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