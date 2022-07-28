По словам мэра Нарвы Катри Райк, к концу августа школы приграничного города должны будут подготовить план перехода на эстонский язык обучения, пишет Rus.ERR.
Власти Нарвы требуют от городских школ подготовить план перехода на эстонский язык
Власти Нарвы требуют от городских школ подготовить план перехода на эстонский язык
Как отметила Райк, на сегодняшний день уровень владения эстонским языком у более половины местных учителей не соответствует требованиям.
«Учебным заведениям Нарвы придется приложить немало усилий, чтобы обеспечить переход на обучение на эстонском языке с 2024 года. К концу августа город ожидает от всех руководителей учебных заведений конкретный план перехода на эстонский язык обучения», - добавила Райк.
Мэр также заверила, что город Нарва внесет свой вклад в необходимую подготовку.
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