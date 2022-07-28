«Мы потеряли все, что заработали тяжелым трудом». Россия вывозит из Украины не только зерно, но и подсолнечник

А вот завод в Мелитополе, по всей видимости, работает. «Переработка идет, и это слышно. Поверьте, там стоит такой приятный аромат, даже за три километра слышно», - рассказал Би-би-си местный фермер. О том, что завод продолжает работу, слышал и глава ассоциации фермеров Херсонской области Александр Гордиенко.

Правда, собственник «Мелитопольского маслоэкстракционного завода» Сергей Желев заявил Би-би-си, что на самом деле предприятие не функционирует. Услышав в вопросе журналиста прилагательное «оккупированный», оставшийся в Мелитополе Желев быстро свернул разговор. Украинские медиа ранее писали, что Желев близок к Евгению Балицкому - местному предпринимателю и бывшему депутату Верховной Рады Украины от пророссийской «Партии регионов», который возглавляет оккупационную «военно-гражданскую администрацию» Запорожской области. Аналогичной структурой в самом Мелитополе руководит Галина Данильченко - бывший бухгалтер одного из предприятий Балицкого.

Обоих Украина обвиняет в госизмене и коллаборационизме.

***

Пожилой фермер из Запорожской области рассказывает Би-би-си, что в 2021 году собрал очень хороший урожай подсолнечника. 23 февраля, за день до войны, договорился продать 80 тонн семечки Мелитопольскому элеватору по цене в 20 тысяч гривен за тонну - 700 долларов по довоенному курсу.

«Собирался 27 февраля туда поехать, все оформить. Думал [на вырученные деньги] комбайн брать, как раз бы на первый взнос хватило. Но 24-го началась война, и все рухнуло. И что сейчас с моим урожаем, я просто не знаю. Мы потеряли все, что заработали за 29 лет тяжелым трудом».