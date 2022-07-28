Окружной суд решил освободить Тыниса Лийната из-под стражи

«Окружной суд постановил, что постановление суда первой инстанции о содержании Лийната под стражей было законным и обоснованным. Но поскольку к настоящему моменту Тынис Лиинат был освобожден от должности старейшины, а также вышел из политической партии, риск совершения им новых коррупционных преступлений больше не может служить основанием для его содержания под стражей», - прокомментировали корреспонденту в пресс-службе Таллиннского окружного суда.

В связи с тем, что оснований для содержания Тыниса Лийната под стражей больше нет, окружной суд велел выпустить его на свободу.

Напомним, что на вчерашнем судебном заседании стало известно что, согласно подозрению, в апреле 2020 года бизнесмен Тийт Курвитс заплатил за ремонт BMW Лийнату 3987 евро со счета фирмы GT4U Eesti OÜ. Взамен Лийнат, как старейшина района Пирита, отдавал определнные распоряжения в процессе государственных закупок. В результате управа района Пирита заключила именно с фирмой GT4U Eesti OÜ договор на техническое обслуживание пляжа Пирита.

Кроме того, по пяти эпизодам этой весной Лийнат взял наличными 21 545 евро у знакомого бизнесмена Эрки Пийрсалу. Взамен, в качестве старейшины района, с февраля по май он принимал решения в пользу различных компаний, которыми руководил Пийрсалу.

5 июля Полиция безопасности задержала четырех человек, в том числе старейшину района Пирита (бывший член Центристской партии – прим. ред.) Тыниса Лийната, которого подозревают во взяточничестве.

Прокурор Пыхьяской прокуратуры Трийну Олев 5 июля пояснила в Харьюском уездном суде, что, согласно подозрению Лийнат использовал свое положение старейшины района для принятия решений, касающихся закупок и договоров для улиц района, зеленых насаждений и ухода за пляжем. По словам Олев, согласно подозрению, эти преступления совершенны в корыстных целях.

«Уровень коррупции в Эстонии низок, но каждое дело, касающееся высокопоставленных чиновников, серьезно нарушает чувство справедливости в обществе», – сказал руководитель бюро Департамента полиции безопасности Харрис Пуусепп, который говорит, что борьба с коррупцией является частью обеспечения безопасности Эстонского государства в целом. – Мы должны помнить, что чиновник, действующий в своих интересах, подрывает веру жителей Эстонии в функционирование государства и, таким образом, может косвенно повлиять на их патриотизм».

Кроме Лийната, во взяточничестве подозревается 51-летний мужчина, 40-летний мужчина во взяточничестве и пособничестве и подстрекательстве, и 49-летний мужчина в страховом мошенничестве и причинении материального ущерба.

Уголовное производство ведется под руководством Пыхьяской прокуратуры через Департамент полиции безопасности.