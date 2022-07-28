Декриминализация наркотиков: за и против

Нельзя отрицать, что многие наркотики могут оказывать крайне негативное влияние как на отдельных потребителей, так и на общество в целом. Зависимость может быть очень разрушительной для физического и психического благополучия человека и может привести к проблемному поведению, которое влияет на окружающих. Это понятно всем. Аргументы за и против декриминализации наркотиков, как правило, больше сосредоточены на том, является ли криминализация употребления наркотиков наиболее эффективным способом решения проблемы. Во многих западных странах антинаркотическая политика считается неэффективной, так декриминализация наркотиков стала тенденцией. Имеются также свидетельства успешной частичной декриминализации в Канаде, Швейцарии, Португалии и Уругвае. Другие страны, такие как Ирландия, похоже, идут по тому же пути и планируют вскоре декриминализовать некоторые рекреационные наркотики.