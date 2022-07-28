Проблема наркотиков всегда остро стояла в Эстонии. В криминальных сводках регулярно появляются новости, связанные с наркотиками. В Европейском союзе наша страна всегда выделялась высоким показателем употребления наркотиков, а также другими проблемами, связанных с ними. У декриминализации наркотиков есть минусы и плюсу, но нет единого простого ответа.
Декриминализация наркотиков: за и против
Нельзя отрицать, что многие наркотики могут оказывать крайне негативное влияние как на отдельных потребителей, так и на общество в целом. Зависимость может быть очень разрушительной для физического и психического благополучия человека и может привести к проблемному поведению, которое влияет на окружающих. Это понятно всем. Аргументы за и против декриминализации наркотиков, как правило, больше сосредоточены на том, является ли криминализация употребления наркотиков наиболее эффективным способом решения проблемы. Во многих западных странах антинаркотическая политика считается неэффективной, так декриминализация наркотиков стала тенденцией. Имеются также свидетельства успешной частичной декриминализации в Канаде, Швейцарии, Португалии и Уругвае. Другие страны, такие как Ирландия, похоже, идут по тому же пути и планируют вскоре декриминализовать некоторые рекреационные наркотики.
Ниже приведены по три основных аргумента за и против декриминализации.
Аргументы «за»:
Наркотики можно регулировать
Состав различных веществ можно было бы более тщательно контролировать. Это может означать, например, уменьшение количества ТГК – основного психоактивного компонента в штамме каннабиса. Это также могло бы помочь гарантировать, что другие препараты не будут размешаны еще более опасными веществами. Регулируя чистоту некоторых веществ, значительно снижается риск передозировки.
Налоговые поступления
Правительство могло бы получать налоговые поступления от декриминализации рынка наркотиков. Также может быть огромная экономия денег и ресурсов, если не придется в такой же степени контролировать незаконную торговлю наркотиками.
Декриминализация побуждает людей оставаться в обществе
Люди, подвергающиеся уголовному преследованию из-за своих зависимостей, могут чувствовать, что у них меньше интересов в обществе, и они могут стать изгоями. Даже если есть проблема с наркотиками, которую необходимо решить, программы лечения наркомании могут побудить людей оставаться продуктивными членами общества. Когда употребление наркотиков карается в уголовном порядке законодательством, лицам, употребляющим наркотики, становится все труднее найти достойную работу.
Аргументы «против»:
Больше людей могли бы попробовать наркотики
Больше людей могли бы впервые попробовать наркотики, если бы их употребление не было наказуемым в уголовном порядке. Это может быть особенно опасно для людей с предрасположенностью к зависимостям. Наркотики могут стать более доступными для многих людей, которые никогда не задумывались пробовать их, пока они были нелегальными.
Черный рынок может остаться
Если бы правительство облагало легализованный рынок наркотиков высокими налогами, бизнес нелегальных наркоторговцев все еще могли бы процветать. Это может включать производство или контрабанду веществ и продажу потребителям по более низким ценам или продажу более сильных веществ, чем будет доступно на легальном рынке.
Декриминализация дает неправильное сообщение обществу
Сторонники запрета и криминализации часто утверждают, что декриминализация наркотиков пошлет неверный сигнал обществу, предполагая, что употребление наркотиков станет общесоциальной нормой. Это также может создать впечатление, что прием наркотиков безопасен, хотя есть масса примеров и научных доказательств, что это не так.
Пример Португалии
В 2001 году Португалия стала первой страной в мире, отменившей уголовную ответственность за приобретение, хранение и употребление всех запрещенных наркотиков в небольшом количестве. Однако страна не декриминализовала торговлю наркотиками, в том числе в больших количествах. Более того, хотя лица, уличенные в употреблении наркотиков, не лишаются свободы, они могут быть оштрафованы, привлечены к общественным работам или направлены на программы лечения.
Согласно статистике декриминализации наркотиков в Португалии, смертность от передозировки снизилась после декриминализации, потребление наркотиков не увеличилось, а переполненность тюрем уменьшилась. Тем не менее, статистика, подтверждающая провал декриминализации наркотиков в Португалии, показывает первоначальный рост экспериментов с наркотиками и 41-процентный всплеск убийств, который снизился после первых пяти лет.
Таким образом, результаты кажутся смешанными. Однако, одним из самых главных достижений является то, что число людей, проходящих лечение от наркомании, увеличилось на 20 процентов в течение первых семи лет после легализации наркотиков в Португалии и с тех пор остается стабильным. Также стало гораздо меньше случаев передозировки и случаев СПИДа, связанных с зависимостью.
Декриминализация или криминализация не всегда могут принести желаемое решение проблемы потребления наркотиков. С другой стороны, есть свидетельства успеха в сокращении масштабов злоупотребления наркотиками посредством правовой реформы. В этом вопросе нет и никогда не будет однозначно правильной позиции. Как и во всех подобных вопросах, в декриминализации наркотиков есть огромные риски. Однако, по-моему мнению, стоит всерьез заняться этим вопросом и вынести его в общество, потому что сегодняшняя тенденция, связанная с наркотиками, достаточно сильно удручает.