Недвижимость: чувство уверенности потребителей упало на самое дно

По словам партнера Pindi Kinnisvara по продажам Пеэпа Соомана, исходя из этого можно сделать вывод: люди оценивают свое будущее экономическое положение и сбережения в значительной степени более негативно, чем это было весной. «Рост цен нанес серьезный удар по всему, хотя на статистике недвижимости это пока не отражается», – отметил он.

Индекс Pindi, отражающий среднюю стоимость сделок с квартирной собственностью в 17-ти крупнейших городах Эстонии, в июне понизился на 0,1%, и остановился на ценовом уровне в 2 243 евро/м².

По скорректированным сведениям индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в мае составлял 2 246 евро/м². Если в мае в индексированных городах было совершено 1 908 сделок с квартирной собственностью, то в июне количество сделок достигло 1 624. Для сравнения – в июне 2021 года в индексированных городах было совершено 1 325 сделок с квартирной собственностью.

При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi расположен выше на 259 процентов.