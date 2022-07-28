Цены на нефть продолжают расти

Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,52 млн баррелей, бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 784 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, бензина - на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8 утра четверга составили $107,37 за баррель, что на $0,75 (0,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,22 (2,1%), до $106,62 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $98,24 за баррель, что на $0,98 (1,01%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов увеличилась на $2,28 (2,4%), до $97,26 за баррель.

Производство нефти в США на прошлой неделе увеличилось на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 12,1 млн б/с, экспорт вырос на 21%, до рекордных 4,55 млн б/с, импорт уменьшился на 5% - до 6,14 млн б/с, сообщило Минэнерго.

«Снижение импорта и наращивание экспорта привело к резкому сокращению запасов нефти в США, – отмечает аналитик Kpler Мэтт Смит. – Уменьшение запасов бензина и дистиллятов показало, что спрос на автомобильное топливо вырос на прошлой неделе».