В Финляндии отказываются продавать товары русским: «Даже обычную куртку не удалось купить!»

Государственная граница между Финляндией и Россией вроде бы открыта для туристов, но они буквально ежедневно сталкиваются с неприятностями, ведь в Финляндии, как утверждается, к русским относятся крайне плохо.

Вероника из Санкт-Петербурга рассказала газете «Московский комсомолец», что она постоянно посещает Финляндию, но впервые в жизни столкнулась с проблемами в этой стране.

По словам женщины, теперь существует целый список вещей, которые им нельзя вывозить из Финляндии. Например, россиянам запрещено ввозить на родину товары стоимостью более 300 евро, сообщает Iltalehti.

По словам Вероники, в этот список входят телефоны, бинокли, дроны и другие технические устройства, которые для россиян объявлены предметами роскоши.

Кроме того, утверждает женщина, в Финляндии россиянам отказывают в продаже простых товаров: «Например, одному человеку не продали обычную куртку, водителю не продали моторное масло, а на обратном пути в Россию всех подвергли доскональной проверке личности».

Еще одна россиянка, Елена Сиротенко, пообщалась с другим российским изданием и заявила, что они были вынуждены вернуть товары, купленные в Финляндии: «Нам, к примеру, не разрешили провезти краску или моторное масло для своего автомобиля из Финляндии. На пограничном переходе Ваалимаа были применены санкции ЕС, и нам пришлось вернуть масло и краску в магазин».