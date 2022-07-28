Российские туристы открыто говорят в социальных сетях о том, как плохо с ними обращаются в Финляндии. Однако для россиян продукты стоимостью более 300 евро – это как бы предметы роскоши, которые не разрешают перевозить через границу при возвращении домой.
В Финляндии отказываются продавать товары русским: «Даже обычную куртку не удалось купить!»
Государственная граница между Финляндией и Россией вроде бы открыта для туристов, но они буквально ежедневно сталкиваются с неприятностями, ведь в Финляндии, как утверждается, к русским относятся крайне плохо.
Вероника из Санкт-Петербурга рассказала газете «Московский комсомолец», что она постоянно посещает Финляндию, но впервые в жизни столкнулась с проблемами в этой стране.
По словам женщины, теперь существует целый список вещей, которые им нельзя вывозить из Финляндии. Например, россиянам запрещено ввозить на родину товары стоимостью более 300 евро, сообщает Iltalehti.
По словам Вероники, в этот список входят телефоны, бинокли, дроны и другие технические устройства, которые для россиян объявлены предметами роскоши.
Кроме того, утверждает женщина, в Финляндии россиянам отказывают в продаже простых товаров: «Например, одному человеку не продали обычную куртку, водителю не продали моторное масло, а на обратном пути в Россию всех подвергли доскональной проверке личности».
Еще одна россиянка, Елена Сиротенко, пообщалась с другим российским изданием и заявила, что они были вынуждены вернуть товары, купленные в Финляндии: «Нам, к примеру, не разрешили провезти краску или моторное масло для своего автомобиля из Финляндии. На пограничном переходе Ваалимаа были применены санкции ЕС, и нам пришлось вернуть масло и краску в магазин».
15 июля Россия сняла ограничения на поездки, введенные из-за коронавируса. С тех пор многие россияне смогли поехать в Финляндию по туристической визе, которая им выдается, в отличие от консульской службы Эстонии в России.
Глава Таможенного управления Микко Грёнберг заявил Iltalehti, что таможенные ограничения вызваны военной агрессией России против Украины, и вследствие этого наложенными на Россию санкциями.
«Эти санкции являются единой внешней политикой и политикой безопасности Союза и применяются таможнями всех союзных государств. Одни и те же ограничения применяются как к туристам, так и к связанному с предпринимательской деятельностью экспорту и импорту. Контролируя действия пассажиров, таможня старается обеспечить недопущение обхода санкций при перевозке пассажиров», – объясняет Грёнберг.
Список продуктов и материалов, на которые распространяется запрет на экспорт, длинный. Продукция, которая обычно используется в качестве оборонительного снаряжения, аксессуары и технологии, способствующие военной деятельности России, запрещены для экспорта.
Значительно ограничен экспорт предметов роскоши, которые, пожалуй, более актуальны для туристов, таких, как дорогие деликатесы, вина, парфюмерия, одежда, ковры, ювелирные изделия, драгоценные металлы и огромный перечень бытовой техники.
В ЕС также действуют санкции в отношении валюты и наличных денег. Есть и исключения. У вас могут быть наличные для путешествий и общего пользования, но, если вы действуете, например, как курьер для перевозки денег, то это совсем другое дело.
Для разных видов продукции также установлены пределы стоимости разной величины. По общему правилу лимит общей стоимости товаров составляет 300 евро, но, например, для музыкальных инструментов – 1500 евро, для электроприборов, предназначенные для домашнего использования, – 750 евро, для электронных воспроизводящих устройств – 1000 евро.
При обнаружении запрещенных товаров или материалов таможня изымает их у пассажира. Последующие меры оцениваются в каждом конкретном случае.
«У нас было около пятидесяти случаев с момента снятия карантинных ограничений в России. Десяток из них еще находится под следствием МИД или возбуждено предварительное расследование, в тех случаях, когда есть подозрение, что возможен состав преступления», – говорит начальник таможенной службы.