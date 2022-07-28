В торговом центре «Юлемисте» прошел день, посвященный украинским семьям

В торговом центре собрались семьи, проживающие в одном доме, предоставленном благотворительной организацией «Рука об руку с украинцами», чтобы вместе приятно провести свободное время.

Ülemiste приветствовало 23 ребенка и 17 взрослых с сопровождающими их волонтерами. Цель этого мероприятия дать военным беженцам Украины позитивный настрой и возможность ощущать себя обычными людьми. Посредством разнообразных развлечений Центр Ülemiste подарил в этот день участвующим в мероприятии украинским семьям не только удовольствие и радость, но чувство защищенности.

Мероприятие, являвшееся пилотным проектом, началось с короткого приветственного слова директора Гуйдо Пярнитса. День продолжился развлечениями в Trampolino и Lennumaa и обедом в ресторане Lido. Прием завершился просмотром веселого фильма в кинотеатре Apollo.

«В трудные времена люди находят радость и умиротворение в мелочах, это помогает им сохранять связь с нормальностью. Активное времяпровождение в батутном центре и поход в кино поднимает дух у детей всех возрастов и национальностей, хотим предложить это и украинским семьям», – заявил он.

Эстонский Красный Крест, один из лидеров Дня Украинца, активно помогает жителям Украины как на родине, так и тем, кто нашёл приют в Эстонии.