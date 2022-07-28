С августа по понедельникам не будут продаваться четыре издающихся на бумаге газеты

По понедельникам в торговых точках перестанут продаваться Õhtuleht, Eesti Päevaleht, Postimees и Lõuna Eesti Postimees. Это единственные продаваемые по понедельникам печатные газеты в Эстонии.

«Учитывая затраты на рабочую силу, расход топлива и воздействие на окружающую среду, доставка в понедельник более не рациональна. Это решение далось нам нелегко, но мы должны были найти наилучший выход из ситуации с экономической точки зрения, чтобы меньше всего повлиять на читателей газеты», – пояснил генеральный директор Lehepunkt Кристо Хейнмаа.

По статистике, меньше всего бумажных газет продается в торговых точках по понедельникам, но, вне зависимости от объема продаж, машины Lehepunkt каждую ночь проезжают одинаковое расстояние – 5000 километров.

«Отказ от доставки в понедельник обеспечивает продолжение качественного обслуживания в другие дни, то есть с августа свежие бумажные издания будут поступать в торговые точки по утрам пять раз в неделю», – сказал Хейнмаа.

По словам генерального директора Lehpunkt, изменение не касается подписчиков бумажных газет Õhtuleht, Eesti Päevaleht, Postimees и Lõuna-Eesti Postimees.

Прекращение доставки газет по понедельникам не является экстраординарным шагом, что видно по опыту других стран. «Например, в Латвии и Литве газеты поступают в торговые точки только четыре дня в неделю», – добавил Хейнмаа. Однако в Швеции, Норвегии и Дании оптовая продажа прессы разделена между различными поставщиками услуг.