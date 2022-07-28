Фото: отреставрированная мыза с собственной обсерваторией на юге Эстонии ждет покупателя

Мызный дом под красной крышей и хозяйственные постройки окружены парком. Здесь растут липы, лиственницы и клены. Конечно же, в парке представлен и король деревьев – дуб. Рельеф местности и ярко выраженный холмистый ландшафт придают всему усадебному комплексу своеобразный и даже неповторимый в эстонском масштабе вид, который завораживает с первого взгляда.

Мыза Кыргепалу. Фото: KV.EE

Кыргепалу изначально входила в состав и находилась в подчинении мызы Сянна. Главное деревянное здание было построено, вероятно, в начале XIX века. После большого пожара 1932 года дом был восстановлен по первоначальному проекту и приспособлен для использования местной школой. Соседняя постройка позже использовалось как кинотеатр и театр.

Мыза Кыргепалу. Фото: KV.EE

Несмотря на трудные времена, мыза всегда была в надежных руках. Кыргепалу начала свое возрождение в 2014 году, когда новые собственники начали реконструкцию здания. Хотя недвижимость не является охраняемым памятником старины, при ремонте максимально сохранена настоящая душа усадьбы.

Мыза Кыргепалу. Гостевой домик. Фото: KV.EE

Реновация произведена с любовью и вкусом. Сегодня из 490 квадратных метров дома 150 полностью отремонтированы, и каждая деталь говорит о трепетном отношении к истории и старине. Старые двери, окна и полы очнулись от долгого сна и прекрасно сочетаются с глиняно-известковой штукатуркой стен и стильными деревянными потолками.

Мыза Кыргепалу. Фото: KV.EE

Кроме того, особое внимание было уделено повторному использованию материалов. Например, из старой керамической плитки, находящейся в плачевном состоянии была создана удивительная мозаика ручной работы.

Заменена крыша и обновлены несущие конструкции, а также изношенные от времени бревна и балки.

Мыза Кыргепалу. Фото: KV.EE

Собственники позаботились и о гостях, отреставрировав домик из красного кирпича и превратив его в удобный гостевой дом, четыре комнаты которого рассчитаны на круглогодичное проживание. Баня по-черному и летняя кухня придают недвижимости дополнительную ценность, а обсерватория делает это место абсолютно уникальным.

Мыза Кыргепалу. Обсерватория. Фото: KV.EE

Небольшая, красивая частная мыза Кыргепалу на чуть более чем десяти гектарах земли среди первозданной природы похожа на сказку в сказке.