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Фото: отреставрированная мыза с собственной обсерваторией на юге Эстонии ждет покупателя

rus.postimees.ee
Фото: отреставрированная мыза с собственной обсерваторией на юге Эстонии ждет покупателя
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Мыза Кыргепалу.
Мыза Кыргепалу. Фото: KV.EE

Живописная деревня Кыргепалу расположена посреди сказочного ландшафта возвышенности Хаанья, в непосредственной близости от древней долины реки Мустъйыги. На холме, в центре этой деревни, и находится выставленная на продажу усадьба Кыргепалу.

Мызный дом под красной крышей и хозяйственные постройки окружены парком. Здесь растут липы, лиственницы и клены. Конечно же, в парке представлен и король деревьев – дуб. Рельеф местности и ярко выраженный холмистый ландшафт придают всему усадебному комплексу своеобразный и даже неповторимый в эстонском масштабе вид, который завораживает с первого взгляда.

Мыза Кыргепалу.
Мыза Кыргепалу. Фото: KV.EE

Кыргепалу изначально входила в состав и находилась в подчинении мызы Сянна. Главное деревянное здание было построено, вероятно, в начале XIX века. После большого пожара 1932 года дом был восстановлен по первоначальному проекту и приспособлен для использования  местной школой. Соседняя постройка позже использовалось как кинотеатр и театр.

Мыза Кыргепалу.
Мыза Кыргепалу. Фото: KV.EE

Несмотря на трудные времена, мыза всегда была в надежных руках. Кыргепалу начала свое возрождение в 2014 году, когда новые собственники начали реконструкцию здания. Хотя недвижимость не является охраняемым памятником старины, при ремонте максимально сохранена настоящая душа усадьбы.

Мыза Кыргепалу. Гостевой домик.
Мыза Кыргепалу. Гостевой домик. Фото: KV.EE

Реновация произведена с любовью и вкусом. Сегодня  из 490 квадратных метров дома 150 полностью отремонтированы, и каждая деталь говорит о трепетном отношении к истории и старине. Старые двери, окна и полы очнулись от долгого сна и прекрасно сочетаются с глиняно-известковой штукатуркой стен и стильными деревянными потолками.

Мыза Кыргепалу. 
Мыза Кыргепалу. Фото: KV.EE

Кроме того, особое внимание было уделено повторному использованию материалов. Например, из старой керамической плитки, находящейся в плачевном состоянии была создана удивительная мозаика ручной работы.  

Заменена крыша и обновлены несущие конструкции, а также изношенные от времени бревна и балки.

Мыза Кыргепалу.
Мыза Кыргепалу. Фото: KV.EE

Собственники позаботились и о гостях, отреставрировав домик из красного кирпича и превратив его в удобный гостевой дом, четыре комнаты которого рассчитаны на круглогодичное проживание. Баня по-черному и летняя кухня придают недвижимости дополнительную ценность, а обсерватория делает это место абсолютно уникальным.

Мыза Кыргепалу. Обсерватория.
Мыза Кыргепалу. Обсерватория. Фото: KV.EE

Небольшая, красивая частная мыза Кыргепалу на чуть более чем десяти гектарах земли среди первозданной природы похожа на сказку в сказке. 

Мыза выставлена на продажу. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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