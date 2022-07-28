Президенты стран Балтии в письме Байдену акцентируют необходимость укрепления НАТО

В письме президенты Алар Карис, Гитанас Науседа (Литва) и Эгилс Левитс (Латвия) призывают «неустанно укреплять безопасность Восточного фланга НАТО, не оставляя брешей» и выражают признательность президенту США за продемонстрированное лидерство в этой сфере, сообщила в четверг администрация президента Литвы.

Карис, Науседа и Левитс подчеркивают, что международное сообщество должно всеми возможными способами поддерживать Украину в борьбе с агрессором до достижения победы.

«Независимость не была подарена нашим государствам. Нам пришлось защищать ее на поле боя. Мы знаем, что свобода, суверенитет и независимость бесценны. Это знают и украинцы», – говорится в письме президентов Эстонии, Литвы и Латвии.