По случаю 100-летия установления дипломатических отношений лидеры стран Балтии направили письмо президенту Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдену, подчеркнув необходимость усиления Восточного фланга НАТО.
Президенты стран Балтии в письме Байдену акцентируют необходимость укрепления НАТО
В письме президенты Алар Карис, Гитанас Науседа (Литва) и Эгилс Левитс (Латвия) призывают «неустанно укреплять безопасность Восточного фланга НАТО, не оставляя брешей» и выражают признательность президенту США за продемонстрированное лидерство в этой сфере, сообщила в четверг администрация президента Литвы.
Карис, Науседа и Левитс подчеркивают, что международное сообщество должно всеми возможными способами поддерживать Украину в борьбе с агрессором до достижения победы.
«Независимость не была подарена нашим государствам. Нам пришлось защищать ее на поле боя. Мы знаем, что свобода, суверенитет и независимость бесценны. Это знают и украинцы», – говорится в письме президентов Эстонии, Литвы и Латвии.
В письме президенту Байдену лидеры стран Балтии констатируют, что лидерство США в защите международного порядка, основанного на универсальных принципах, нормах и демократических ценностях, особенно важно в нынешних геополитических условиях, когда диктаторы пытаются силой навязывать свою волю суверенным государствам.