Граждане России и Беларуси больше не смогут получить визу или вид на жительство в Эстонии с целью обучения

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что необоснованная война России против Украины, где Россия грубо нарушает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также негативно влияет на безопасность Эстонии и Европейского Союза. «Сохранение санкций против России необходимо. Если санкции помогут остановить российскую агрессию, это обеспечит и безопасность Эстонии», – заявил Рейнсалу.

В поправке уточняется, что краткосрочное трудоустройство граждан России и Беларуси с легальным видом на жительство, выданным другим государством-членом, больше не будет регистрироваться, а значит, они не смогут претендовать на получение долгосрочной визы с целью краткосрочного трудоустройства.