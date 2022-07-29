Обзор ⟩ «Мы – не питательная почва для "русского мира"». Зачем Эстонии белорусы?

Сергей Ворожун. Фото: личный архив

Сделаем «стоп-кадр» и вернемся в 2020 год, в Беларусь. Одним из самых ярких и длительных проявлений протестного движения, вызванного результатами президентских выборов, стала консолидация местных сообществ по всей стране. Люди вышли на улицы, во дворы. Произошла телеграм-революция, только в одном Минске существовало более 500 дворовых чатов. Общество чрезвычайно вдохновилось своей собственной готовностью к обновлению, возможными перспективами, невероятной открытостью и креативом. Белорусов стали называть «невероятными».

Такого поворота событий и масштаба гражданской солидарности власти не ожидали: в какой-то момент с их стороны была растерянность и утрата стратегической инициативы. В конце концов они смогли противопоставить только небывалый в новой Беларуси уровень репрессий. Он вызвал массовый исход из страны, (в числе уехавших уникальные специалисты – медики, айтишники, артисты и спортсмены) чрезвычайные потери и лишения гражданского общества, правовой беспредел и информационный террор.

Например, за шесть месяцев 2021 года только Польша выдала Беларуси 90 000 виз, из них 10% – гуманитарные, еще 20 000 – тоже в этот период – Литва. Называется цифра в 300 000 уехавших из Беларуси с августа 2020 года. Теперь в каждом автобусе, который направляется в Вильнюс, Варшаву или Таллинн, обязательно найдется человек, родственник которого в Беларуси так или иначе пострадал из-за своих политических взглядов. Война в Украине только обострила ситуацию, репрессии продолжаются по сей день. Но вернемся в Эстонию.