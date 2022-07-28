Хладнокровный убийца, который в лихие 90-е за сутки лишил жизни двух человек, вышел из тюрьмы

Вируский окружной суд обсуждал освобождение 56-летнего Александра Николаева, отбывающего пожизненное заключение, в апреле, но не убедился в дальнейшей законопослушности подсудимого и решил оставить его за решеткой. Заключенный обжаловал это решение в Таллиннском окружном суде, который в свою очередь пришел к выводу, что с помощью контроля поведения можно снизить риски и отпустить Николаева на свободу. Решение вступило в силу в начале июля, таким образом Николаев уже несколько недель ходит среди нас как свободный человек.