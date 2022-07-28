Пятый тренер за год! Радучану вновь стала работать с бывшим тренером Контавейт

У Радучану это уже пятый тренер за последний год. При этом теннисистка успела поработать с двумя бывшими тренерами Анетт Контавейт. Помимо Турсунова, ее тренировали Найджел Сирс (Контавейт работала с ним десять месяцев). Последний тренер Радучану Торбен Белтц в данный период работает с Контавейт.

Сотрудничество эстонской теннисистки и Турсунова завершилось в июне этого года. Главная причина – визовые проблемы россиянина и то, что он не может ездить на большинство соревнований.