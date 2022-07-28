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Пятый тренер за год! Радучану вновь стала работать с бывшим тренером Контавейт

rus.postimees.ee
Пятый тренер за год! Радучану вновь стала работать с бывшим тренером Контавейт
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Эмма Радучану.
Эмма Радучану. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA

Дмитрий Турсунов, бывший тренер первой ракетки Эстонии Анетт Контавейт (WTA 2), приступил к работе с Эммой Радучану (WTA 10), победительницей прошлогоднего турнира US Open.

У Радучану это уже пятый тренер за последний год. При этом теннисистка успела поработать с двумя бывшими тренерами Анетт Контавейт. Помимо Турсунова, ее тренировали Найджел Сирс (Контавейт работала с ним десять месяцев). Последний тренер Радучану Торбен Белтц в данный период работает с Контавейт.

Сотрудничество эстонской теннисистки и Турсунова завершилось в июне этого года. Главная причина – визовые проблемы россиянина и то, что он не может ездить на большинство соревнований.

«Причина в том, что поскольку у Дмитрия российский паспорт, ему сейчас очень сложно получить визы, он не может со мной ездить на многие турниры. Я все же чувствую, что мне нужен тренер, который смог бы ездить со мной», - сказала Контавейт в одном из интервью.

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