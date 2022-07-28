Фото и видео из тюрьмы ⟩ Лийнат об увлечении азартными играми: раз в неделю покупал билет Eesti Loto

«Жизнь продолжается. Иначе и быть не может», – заявил Лийнат, выйдя за ворота тюрьмы. Бывший старейшина отметил, что пока отрицает предъявленные обвинения.

На вопрос, увлекается ли он азартными играми, Лийнат ответил, что единственной еженедельной игрой для него является Eesti Loto. «Пусть пока это будет подозрением. Когда обстоятельства начнут проясняться, я обязательно свяжусь со СМИ», - сказал он.

Таллиннский окружной суд в четверг утром постановил освободить из-под стражи бывшего старейшину столичного района Пирита Тыниса Лийната, которого подозревают в коррупции.

«Окружной суд постановил, что постановление суда первой инстанции о содержании Лийната под стражей было законным и обоснованным. Но поскольку к настоящему моменту Тынис Лиинат был освобожден от должности старейшины, а также вышел из политической партии, риск совершения им новых коррупционных преступлений больше не может служить основанием для его содержания под стражей», - прокомментировали корреспонденту в пресс-службе Таллиннского окружного суда.

В связи с тем, что оснований для содержания Тыниса Лийната под стражей больше нет, окружной суд велел выпустить его на свободу.