Бывший старейшина столичного района Пирита Тынис Лийнат, подозреваемый во взяточничестве, сегодня утром был освобожден из-под стражи.
Фото и видео из тюрьмы ⟩ Лийнат об увлечении азартными играми: раз в неделю покупал билет Eesti Loto
«Жизнь продолжается. Иначе и быть не может», – заявил Лийнат, выйдя за ворота тюрьмы. Бывший старейшина отметил, что пока отрицает предъявленные обвинения.
На вопрос, увлекается ли он азартными играми, Лийнат ответил, что единственной еженедельной игрой для него является Eesti Loto. «Пусть пока это будет подозрением. Когда обстоятельства начнут проясняться, я обязательно свяжусь со СМИ», - сказал он.
Таллиннский окружной суд в четверг утром постановил освободить из-под стражи бывшего старейшину столичного района Пирита Тыниса Лийната, которого подозревают в коррупции.
«Окружной суд постановил, что постановление суда первой инстанции о содержании Лийната под стражей было законным и обоснованным. Но поскольку к настоящему моменту Тынис Лиинат был освобожден от должности старейшины, а также вышел из политической партии, риск совершения им новых коррупционных преступлений больше не может служить основанием для его содержания под стражей», - прокомментировали корреспонденту в пресс-службе Таллиннского окружного суда.
В связи с тем, что оснований для содержания Тыниса Лийната под стражей больше нет, окружной суд велел выпустить его на свободу.
5 июля Полиция безопасности задержала четырех человек, в том числе старейшину района Пирита (бывший член Центристской партии – прим. ред.) Тыниса Лийната, которого подозревают во взяточничестве.
Прокурор Пыхьяской прокуратуры Трийну Олев 5 июля пояснила в Харьюском уездном суде, что, согласно подозрению Лийнат использовал свое положение старейшины района для принятия решений, касающихся закупок и договоров для улиц района, зеленых насаждений и ухода за пляжем. По словам Олев, согласно подозрению, эти преступления совершенны в корыстных целях.
«Уровень коррупции в Эстонии низок, но каждое дело, касающееся высокопоставленных чиновников, серьезно нарушает чувство справедливости в обществе», – сказал руководитель бюро Департамента полиции безопасности Харрис Пуусепп, который говорит, что борьба с коррупцией является частью обеспечения безопасности Эстонского государства в целом. – Мы должны помнить, что чиновник, действующий в своих интересах, подрывает веру жителей Эстонии в функционирование государства и, таким образом, может косвенно повлиять на их патриотизм».
Кроме Лийната, во взяточничестве подозревается 51-летний мужчина, 40-летний мужчина во взяточничестве и пособничестве и подстрекательстве, и 49-летний мужчина в страховом мошенничестве и причинении материального ущерба.
Уголовное производство ведется под руководством Пыхьяской прокуратуры через Департамент полиции безопасности.