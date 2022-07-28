По согласованию с Департаментом конкуренции, с 1 сентября AS Narva Vesi повысит цены на водоснабжение и водоотведение в Нарве и Нарва-Йыэсуу.
В Нарве и Нарва-Йыесуу с 1 сентября вырастут цены на воду
В Нарве и Нарва-Йыесуу с 1 сентября вырастут цены на воду
По данным AS Narva Vesi, тариф для бытовых потребителей увеличится на 0,223 евроцента, а для предприятий – на 0,203 евроцента. С 1 сентября кубометр холодной воды в Нарве и Нарва-Йыэсуу для потребителей будет стоить 0,79 евро и для предприятий – 0,90 евро. Тариф за отведение сточных вод составит 0,91 евро и 1 евро за кубометр соответственно.
Таким образом, с учетом налога с оборота, с 1 сентября за услуги водоснабжения жители Нарвы и Нарва-Йыесуу должны будут платить в общей сложности 2,04 евро, а частные предприятия – 2,28 евро за кубометр. В настоящее время эти цены составляют 1,81 и 2,07 евро соответственно. Департамент конкуренции одобрил повышение цен 22 июля.
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