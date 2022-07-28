В Нарве и Нарва-Йыесуу с 1 сентября вырастут цены на воду

По данным AS Narva Vesi, тариф для бытовых потребителей увеличится на 0,223 евроцента, а для предприятий – на 0,203 евроцента. С 1 сентября кубометр холодной воды в Нарве и Нарва-Йыэсуу для потребителей будет стоить 0,79 евро и для предприятий – 0,90 евро. Тариф за отведение сточных вод составит 0,91 евро и 1 евро за кубометр соответственно.