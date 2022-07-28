В субботу в Laitse RallyPark пройдет YoungTimer Camp – выставка ретромобилей

Youngtimer Camp 2022 — слет автомобилей в возрасте 25+, при этом нет никаких ограничений для участия с точки зрения происхождения или категории транспортного средства, обязательным условием для участия является только год выпуска: 1997 или старше. Число ожидаемых участников выставки — более 200.

Мероприятие предназначается не только для автовладельцев, но и открыто для широкой публики. Традиционно слет вызывает интерес как и у автолюбителей всех возрастов, так и у тех, кто хочет интересно провести выходной день с семьей.

Youngtimer Camp 2021. Фото: A. Volkov

В конце дня состоится выбор самого красивого автомобиля выставки по мнению жюри и публики. Торжественное награждение владельцев выбранных автомобилей и победителей гонки TimeAttack состоится в 17:00.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Особую привлекательность и настроение шоу также придадут возможность покататься на картинге, посетить детский городок, конкурсы для участников, фуд-траки, тематическая торговая улица и, конечно, гонка TimeAttack с участием автомобилей слета.

Youngtimer Camp 2021. Фото: A. Volkov