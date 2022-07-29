Студия Postimees: будет ли работать заключенная в Турции сделка об экспорте украинского зерна?

- Часто аналитиками обращается внимание, что политическим гарантом экспорта украинского зерна стала ООН, практическим исполнителем этого соглашения выступает Турция, но не очень понятно, в чем состоит роль России в этом процессе. Она значится его участником, но как бы не несет ни за что ответственности. Можно ли предполагать, что единственное ожидание, которое возлагается на Россию, сводится к тому, что она не будет ничего бомбить и ничего взрывать в портах Украины и украинских водах?