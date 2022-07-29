В среду, 27 июля, в Стамбуле открылся Совместный координационный центр по экспорту украинского зерна, в который вошли представители России, Украины, Турции и ООН. Можно ли надеяться, что договоренности, которые были заключены на прошлой неделе в Стамбуле, будут исполняться, или же после удара России по порту Одессы уверенности в этом поубавилось? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees побеседует сегодня с депутатом Рийгикогу, членом парламентской комиссии по иностранным делам Марией Юферевой-Скуратовски (Центристская партия).
Студия Postimees: будет ли работать заключенная в Турции сделка об экспорте украинского зерна?
- Часто аналитиками обращается внимание, что политическим гарантом экспорта украинского зерна стала ООН, практическим исполнителем этого соглашения выступает Турция, но не очень понятно, в чем состоит роль России в этом процессе. Она значится его участником, но как бы не несет ни за что ответственности. Можно ли предполагать, что единственное ожидание, которое возлагается на Россию, сводится к тому, что она не будет ничего бомбить и ничего взрывать в портах Украины и украинских водах?
- По-прежнему высказываются подозрения, что Россия очень часто торгует украденным украинским зерном, выдавая его за российское. Есть ли у международного сообщества эффективные механизмы, которые будут пресекать такие попытки?
- Очень часто высказывается мнение, что приостановка экспорта украинского зерна и удобрений грозит мировым продовольственным кризисом. Некоторые же эксперты утверждают, что при всей важности украинского зерна, например, для многих стран Африки, в мировом масштабе его доля на рынке все же не настолько велика, чтобы говорить о мировом кризисе, поэтому уместнее вести речь о региональном. Какая позиция точнее отражает реальность?
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