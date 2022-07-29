Юферева-Скуратовски: на бумаге зерновое соглашение выглядит так хорошо, что не всем верится в его правдивость

- Часто аналитиками обращается внимание, что политическим гарантом экспорта украинского зерна стала ООН, практическим исполнителем этого соглашения выступает Турция, но не очень понятно, в чем состоит роль России в этом процессе. Она значится его участником, но как бы не несет ни за что ответственности. Можно ли предполагать, что единственное ожидание, которое возлагается на Россию, сводится к тому, что она не будет ничего бомбить и ничего взрывать в портах Украины и украинских водах?

- Очень многие аналитики говорят сейчас, что мотивы России заключить эту сделку не вполне понятны. Потому что слишком уж заметно, что в самую первую очередь от этой сделки выигрывает Украина. В любом случае, с самого начала войны — это едва ли не первая какая-то позитивная договоренность с участием и России, и Украины, хотя напрямую они за столом переговоров в этот раз не сидели. ООН и Турция подписывали договоры с Украиной и с Россией по отдельности.