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Юферева-Скуратовски: на бумаге зерновое соглашение выглядит так хорошо, что не всем верится в его правдивость

Павел Соболев
, журналист
Юферева-Скуратовски: на бумаге зерновое соглашение выглядит так хорошо, что не всем верится в его правдивость
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  • Серьезной альтернативы морскому вывозу украинского зерна не имеется
  • Россия получила от зерновой сделки только экономическую выгоду, но не политическую
  • Даже если зерновое соглашение заработает, экспорт обязательно будет сопровождаться провокациями

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, депутат Рийгикогу, член парламентской комиссии по иностранным делам Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) среди прочего ответила на вопросы, касающиеся явных и скрытых интересов России при подписании соглашения об экспорте украинского зерна, а также объявленных Энтони Блинкеном планов поговорить с Сергеем Лавровым.

- 27 июля в Стамбуле открылся Совместный координационный центр по экспорту украинского зерна, в который вошли представители России, Украины, Турции и ООН. Мария, вы в качестве руководителя делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы заняты сейчас подготовкой доклада о ситуации, связанной с блокировкой зерна в портах Украины. Можно ли надеяться, что договоренности, которые были заключены на прошлой неделе в Турции, будут исполняться, или же после удара России по порту Одессы уверенности в этом поубавилось?

- Я действительно подала заявку на подготовку такого доклада, потому что считаю, что эта ситуация с зерном в той или иной степени коснется вообще всех людей на планете. Нужно понимать, что сейчас в портах или элеваторах Украины заблокировано примерно 22 миллиона тонн различного зерна. По совершенно понятным причинам это зерно не могло быть в последнее время направлено в страны, которые его заказывали. Во-первых, часть акватории у черноморского побережья Украины заминирована самой украинской стороной, что является совершенно оправданной мерой, препятствующей возможностям российских военных для атаки на Украину с моря. Когда же кончается тот участок пути, где есть поставленные самими украинцами мины, начинаются воды, где дежурят российские военные корабли. Ситуация действительно ужасная, и получается, что зерно по Черному морю сейчас не вывозится.

Заключенное 22 июля четырехстороннее соглашение предполагает, что экспорт украинского зерна начнется из трех портов Украины. Это Одесса, Южный и Черноморск. До заключения соглашения велось много дискуссий о том, как этот экспорт будет производиться. Обсуждался вариант полного очищения моря от мин, против чего была сама Украина, потому что это делало бы совершенно незащищенными ее морские территории. Поэтому украинская сторона предложила конкретный маршрут, по которому этот вывоз можно было бы безопасно осуществлять.

Очень многие эксперты высказывают сильные сомнения, что сделка по вывозу украинского зерна может быть полностью реализована. Есть очень большие опасения, что ее может нарушить в одностороннем порядке Россия. Соглашение было подписано 22 июля, а 23 июля Россия нанесла ракетный удар по инфраструктурному объекту в Одессе. Только благодаря тому, что этот удар прямо не затронул ничего, что непосредственно связано с зерном, получилось сделать вид, что сделка еще не сорвана.

Ситуация крайне тяжелая. Я очень надеюсь, что эти поставки морем будут возобновлены. Потому что стало ясно, что попытки вывозить украинское зерно другим способом не могут решить проблему. Использование других видов транспорта связано с огромными логистическими и организационными трудностями. Если говорить о железной дороге, то там есть и проблема ограниченной пропускной способности, и просто нехватки составов-зерновозов. Не говоря уже о том, что в Украине и Европе разные железнодорожные инфраструктуры, то есть в Украине по-прежнему старая колея. Не стоит забывать, что до начала войны 95 процентов экспорта зерна и зерновых культур из Украины осуществлялось именно морем.

- Как сообщают военно-морские силы Украины, согласно заключенной сделке, выход и заход судов в порты будут осуществляться «путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования». Перед отправкой караванов военные и гражданские специалисты будут проводить поиск подводных объектов и обеспечивать безопасность пути. Можно ли сказать, что самый опасный участок пути кораблей с зерном — это как раз воды Украины? В том смысле, что когда корабли окажутся уже в международных водах, атака на их маршрут со стороны России станет менее вероятной, так как Россия не сможет сказать, что метила в военные объекты?

- Разумеется, самый опасный этап пути кораблей с зерном — это проход вблизи от заминированных участков. Можно предполагать, что очень многие страховые компании откажутся страховать суда с украинским зерном, потому что их рейсы будут связаны с очень большим риском. Не исключено, что будут возникать и большие сложности с тем, чтобы комплектовать экипажи для этих судов. Потому что даже при наличии кораблей-сопроводителей, призванных обеспечивать безопасность, движение поблизости от минных полей все равно вызывает большую тревогу.

Повторюсь, самый опасный участок пути пролегает, так сказать, посреди мин. В отношении дальнейших отрезков достигнута такая договоренность, что корабли будут досматриваться в Стамбуле. Потому что и украинская, и российская стороны хотят полностью исключить возможность провоза на этих кораблях, например, оружия. Однако я не уверена, что эту часть договора можно будет всегда исполнять, потому что на судах, наверное, всегда можно найти какие-то местечки, в которых можно что-то запрещенное спрятать.

Очевидно, что в первую очередь эта договоренность особенно важна для Украины. Если Украина не сможет продавать свое зерно, тяжесть экономической ситуации в Украине будет только усугбляться. Сейчас поспевает новый урожай, а его некуда складировать. Таким образом, Украина не получает те финансовые средства, которые так нужны для спасения украинской экономики. Однако несмотря на важность этой сделки, никакой уверенности в том, что она будет исполняться, не имеется. Непонятно, насколько стороны будут честно придерживаться прописанных в договоре условий. Пока что ни одно судно из украинских портов не вышло. Звучат предположения, что первый караван пойдет в августе.

Конечно, это соглашение важно не только для Украины. Турция в результате его подписания зарекомендовала себя очень эффективным переговорщиком, что дает ей немало очков на международной политической арене. Нельзя исключать и того, что Турция может быть в этой сделке выгодоприобретателем и с материальной точки зрения. Скорее всего, она будет участвовать в разделе этого пирога.

Для ООН важно повысить свой международный авторитет. Украина участвует в патронируемой ООН программе по ликвидации голода. С помощью украинского зерна можно накормить 140 миллионов человек. Это самые бедные люди на планете, о которых заботится ООН. Поэтому и для ООН имеет огромное значение, чтобы эта зерновая сделка сработала.

Для России эта сделка была важна в том смысле, что на нее давят ее партнеры из третьего мира. Это страны Ближнего Востока, Средней Азии, Северной Африки. Все мы знаем, что эти страны очень сильно зависят как от украинского, так и от российского зерна. Власти Йемена, Туниса, Египта, Израиля с самого начала российской блокады украинских портов выражали сильное неудовольствие этими действиями Москвы. Власти арабских стран, например, не хотят повторения арабской весны 2010 года.

Кроме того, российские агропромышленные интересы очень тесно связаны с людьми, приближенными к российской верхушке. С зятем Лаврова, с женой Медведева, с сыном Патрушева. Этим людям важно, чтобы продавалось российское зерно, а в достигнутое 22 июля соглашение были вписаны и договоренности об ослаблении санкций на экспорт российского зерна. Все это даст послабления и тем российским банкам, через которые будут вестись расчеты за зерно. То есть тут есть целый комплекс экономических выгод, которые могут оказаться существенными для России. А могут и не оказаться, но это прояснится только с течением времени.

- Часто аналитиками обращается внимание, что политическим гарантом экспорта украинского зерна стала ООН, практическим исполнителем этого соглашения выступает Турция, но не очень понятно, в чем состоит роль России в этом процессе. Она значится его участником, но как бы не несет ни за что ответственности. Можно ли предполагать, что единственное ожидание, которое возлагается на Россию, сводится к тому, что она не будет ничего бомбить и ничего взрывать в портах Украины и украинских водах?

- Очень многие аналитики говорят сейчас, что мотивы России заключить эту сделку не вполне понятны. Потому что слишком уж заметно, что в самую первую очередь от этой сделки выигрывает Украина. В любом случае, с самого начала войны — это едва ли не первая какая-то позитивная договоренность с участием и России, и Украины, хотя напрямую они за столом переговоров в этот раз не сидели. ООН и Турция подписывали договоры с Украиной и с Россией по отдельности.

Остается большим вопросом, почему Россия вообще пошла на эту зерновую сделку. Многие эксперты говорят сейчас, что для России в какой-то степени было бы выгодно продолжать шантажировать Европу, США, весь мир этой блокадой, угрозой глобального продовольственного кризиса. Россия же сама в какой-то момент снижала объемы экспорта своего зерна. Это был огромный шантаж всего мира. Россия могла бы продолжать его и дальше, и поскольку российский экспорт в страны третьего мира не прерывался, часто высказывались такие оценки, что в действительности вся эта проблема могла бы получить решение за счет российского зерна, особенно с учетом того, что в России отмечается исключительно богатый урожай зерновых.

Трудно четко понять, почему Россия согласилась на подписание зерновой сделки, потому что она может извлечь из нее только экономические, но не политические выгоды. Конечно, хочется различить в этом знак, что Россия начала рассматривать варианты, как можно свернуть эту войну. Но так ли это в действительности, покажут только ближайшие недели.

В эти недели станет видно, исполняет ли Россия договренности, не бомбит ли она эти суда с зерном. Однако очень многие эксперты настроены в отношении этой сделки весьма скептично. Им кажется, что она выглядит на бумаге слишком хорошо, чтобы быть правдой.

- Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он хочет поговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым. Блинкен впервые выражает такое желание с начала войны. Он сказал, что хотел бы обсудить с Ларовым две темы, одна из них — это вопрос о находящихся в российских тюрьмах и СИЗО американцах, вторая — ситуация с экспортом зерна из портов Украины. То, что Госдепартамент США отказывается от своей стратегии отсутствия контактов с МИДом России ради разговора о зерне, показывает, что в глобальном смысле ситуация с экспортом продовольствия сейчас уже просто катастрофическая?

- Да, я действительно думаю, что шаг Энтони Блинкена демонстрирует, что весь мир уже осознал реальный масштаб угрозы мирового продовольственного кризиса. Конечно, эта угроза всегда стояла на повестке дня, но, вероятно, раньше не удавалось просчитать, до каких размеров разрастется проблема. Хотя, замечу еще раз, руководители Израиля, Туниса, Египта, Йемена раньше других начали бить тревогу в связи с приостановкой экспорта украинского и российского зерна. Они уже некоторое время тому назад поняли, какой катастрофический размах приобрела проблема.

Мы действительно живем сейчас в резко изменившемся мире, в котором приходится вести переговоры на такую тему, как не допустить голода для многих миллионов людей, как не допустить наступления мирового продовольственного кризиса. Очень важно, как станет в ближайшее время развиваться ситуация в Черном море. Начнут ли курсировать эти суда, действительно ли им будет обеспечен безопасный выход из украинских портов. Но я совершенно уверена, что будут совершаться провокации в отношении этих кораблей, что на их борту будут находить оружие, а, быть может, и людей, которые собираются воевать. Нельзя исключать и несчастных случаев, потому что минное поле — это минное поле. Можно сказать, что сейчас весь мир замер в ожидании ясности насчет того, станет ли на самом деле исполняться подписанное 22 июля соглашение.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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