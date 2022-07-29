Юферева-Скуратовски: на бумаге зерновое соглашение выглядит так хорошо, что не всем верится в его правдивость

- Разумеется, самый опасный этап пути кораблей с зерном — это проход вблизи от заминированных участков. Можно предполагать, что очень многие страховые компании откажутся страховать суда с украинским зерном, потому что их рейсы будут связаны с очень большим риском. Не исключено, что будут возникать и большие сложности с тем, чтобы комплектовать экипажи для этих судов. Потому что даже при наличии кораблей-сопроводителей, призванных обеспечивать безопасность, движение поблизости от минных полей все равно вызывает большую тревогу.
Повторюсь, самый опасный участок пути пролегает, так сказать, посреди мин. В отношении дальнейших отрезков достигнута такая договоренность, что корабли будут досматриваться в Стамбуле. Потому что и украинская, и российская стороны хотят полностью исключить возможность провоза на этих кораблях, например, оружия. Однако я не уверена, что эту часть договора можно будет всегда исполнять, потому что на судах, наверное, всегда можно найти какие-то местечки, в которых можно что-то запрещенное спрятать.
Очевидно, что в первую очередь эта договоренность особенно важна для Украины. Если Украина не сможет продавать свое зерно, тяжесть экономической ситуации в Украине будет только усугбляться. Сейчас поспевает новый урожай, а его некуда складировать. Таким образом, Украина не получает те финансовые средства, которые так нужны для спасения украинской экономики. Однако несмотря на важность этой сделки, никакой уверенности в том, что она будет исполняться, не имеется. Непонятно, насколько стороны будут честно придерживаться прописанных в договоре условий. Пока что ни одно судно из украинских портов не вышло. Звучат предположения, что первый караван пойдет в августе.