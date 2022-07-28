ACEA: половина всех зарядных станций в ЕС находится в двух странах

Эти две страны составляют менее 10% всей территории ЕС. Другая половина всех зарядных устройств разбросана по оставшимся 25 странам, покрывая 90% площади региона.

Разрыв между странами в верхней и нижней части рейтинга огромен. В Нидерландах – стране с наибольшей инфраструктурой – почти в 1600 раз больше точек зарядки, чем в стране с наименьшей инфраструктурой (на Кипре всего 57 таких точек). Действительно, в одних лишь Нидерландах столько же зарядных станций, сколько в 23 государствах-членах вместе взятых.

Топ-5: страны с наибольшим числом зарядных станций 1. Нидерланды (90,284) 2. Германия (59,410) 3. Франция (37,128) 4. Швеция (25,197) 5. Италия (23,543)

Если говорить о распределении инфраструктуры, существует четкое разделение между странами Центральной и Восточной Европы, с одной стороны, и странами Западной Европы, с другой. Например, в такой большой по площади стране как Румыния – примерно в шесть раз больше, чем Нидерланды – всего 0,4% всех зарядных станций в ЕС.

Хотя за последние пять лет количество зарядных станций в ЕС значительно увеличилось (+180%), их общее количество (307 000) далеко от идеала.

Чтобы достичь целей по выбросам CO2, продажи электромобилей должны резко возрасти во всех странах ЕС. Недавнее исследование показывает, что к 2030 году потребуется до 6,8 млн общественных зарядных станций, чтобы достичь предлагаемого сокращения выбросов CO2 для автомобилей на 55%, а это означает, что должен произойти более чем 22-кратный рост менее чем за 10 лет.

Топ-5: страны с наименьшим числом зарядных станций 1. Кипр (57) 2. Мальта (98) 3. Литва (207) 4. Эстония (385) 5. Латвия (420)

Положение об инфраструктуре альтернативных видов топлива (AFIR), предложенное Европейской комиссией в прошлом году, призвано помочь разрешить ситуацию. Однако уровень его амбиций совершенно недостаточен, отмечают в ACEA.

«В то время как некоторые страны делают активные шаги в вопросе развития инфраструктуры, большинство из них оказывается в числе отстающих», – заявил генеральный директор ACEA Эрик-Марк Хуйтема. – Сильная неоднородность говорит о необходимости в сильных целях AFIR, согласованных во всех государствах-членах ЕС».