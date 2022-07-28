Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко осталась недовольна заявлениями мэра Нарвы Катри Райк в интервью Õhtuleht, где Райк предложила искать так называемых путинистов в Ласнамяэ.
Старейшина Ласнамяэ разозлилась на мэра Нарвы: «Отряды путинистов у нас не патрулируют!»
«К сожалению, уровень политической, да и общечеловеческой культуры у нас не всегда на высоте. То панические призывы нынешнего министра образования и науки Тыниса Лукаса "остановить Ласнамяэ", то советы Катри Райк искать путинистов в Ласнамяэ. Я бы порекомендовала Катри Райк, сетующей на стереотипы, самой не прибегать к такому же приему – не навешивать ярлыки на жителей других городов и районов. Это просто некрасиво!», – заявила в своем обращении в Facebook старейшина Ласнамяэ.
Юрченко советует Райк заняться реальными проблемами и помощью людям. «Громкие обещания Райк превратить Нарву чуть ли не в рай на земле пока не принесли результата. Ровно как и не улучшат жизнь нарвитян рассуждения о том, кто живет в Ласнамяэ», – отмечает Юрченко.
«Поэтому, Катри, приглашаю вас к нам в гости в Ласнамяэ – с удовольствием проведу экскурсию, ознакомлю с нашими проектами и планами развития района. Думаю, для вас и для Нарвы это могло бы стать ценным опытом в решении многих реальных проблем города. И да, вы сможете воочию убедиться, что отряды путинистов у нас не патрулируют», – добавила старейшина.