Старейшина Ласнамяэ разозлилась на мэра Нарвы: «Отряды путинистов у нас не патрулируют!»

«К сожалению, уровень политической, да и общечеловеческой культуры у нас не всегда на высоте. То панические призывы нынешнего министра образования и науки Тыниса Лукаса "остановить Ласнамяэ", то советы Катри Райк искать путинистов в Ласнамяэ. Я бы порекомендовала Катри Райк, сетующей на стереотипы, самой не прибегать к такому же приему – не навешивать ярлыки на жителей других городов и районов. Это просто некрасиво!», – заявила в своем обращении в Facebook старейшина Ласнамяэ.

Юрченко советует Райк заняться реальными проблемами и помощью людям. «Громкие обещания Райк превратить Нарву чуть ли не в рай на земле пока не принесли результата. Ровно как и не улучшат жизнь нарвитян рассуждения о том, кто живет в Ласнамяэ», – отмечает Юрченко.