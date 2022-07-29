Европейский эксклав России – заложник ее милитаристской политики

Комментарий

Тревожная риторика вокруг Калининградской области рассчитана на потребителей двух типов. На тех, кто живет внутри России, и тех, кто в России не живет вовсе. Родственники с континента мне пишут, насмотревшись федеральных новостей: что у вас там творится? Более того: из Киева мне тоже звонят и спрашивают, что происходит. Я отвечаю, как есть: все тихо, это в медиа розжиг идет. Нам нечего тревожиться – мы внутри лодки, которая привязана к большому кораблю, а у команды нет даже весел…

Конечно, многое начало сыпаться с очередного срока Путина, мы все это чувствовали. Но происходившее в 2014 году в Крыму и на Донбассе касалось Калининградской области постольку-поскольку. И это притом, что у нас есть здесь очень активная украинская диаспора. Мне кажется, что она раньше так себя и не называла. Но, как только провокации вышли на масштаб настоящей войны, ее самоощущение могло измениться. Теперь наши областные чиновники во главе с губернатором делают демонстративные заявления. Надо понимать, что все, что они говорят, сто раз согласовано с федеральным центром и рассчитано только на него. Внутри это совершенно иначе воспринимается. Все было понятно с транзитом еще в марте, с чего бы это губернатор заговорил только сейчас? Видимо, причина – только в предстоящих выборах, на которые Антон Алиханов собирается идти. Надо, чтобы все тут осознали, какая большая забота о регионе не дает спать нынешней власти. А еще важнее, чтобы об этой заботе, от которой региону ни жарко, ни холодно, писали федеральные СМИ.