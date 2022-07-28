Рейнсалу: правительство не планирует снижать акциз на толиво

«Теоретически можно сказать, что правительство полномочно принять какие-либо другие решения, если будет консенсус, однако подписанные всего несколько недель назад соглашения таких намерений не предполагают», – приводит слова Рейнсалу пресс-служба правительства.

Вместе с тем, министр отметил, что следующей весной не планируется и повышение топливных акцизов. «Действующее законодательство предусматривает повышение акциза на топливо со следующей весны, поскольку отсрочка, сделанная предыдущим правительством, была временной. Мы принципиально договорились о том, что, конечно же, со следующей весны нереально добиться ситуации, при которой топливный акциз будет повышен. Мы обязательно планируем утвердить это продление», – заявил он.