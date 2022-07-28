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В Тарту начали готовить дополнительные места для пациентов с коронавирусом

rus.postimees.ee
В Тарту начали готовить дополнительные места для пациентов с коронавирусом
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Больница.
Больница. Фото: Marianne Loorents

За последние две недели количество госпитализированных с положительным результатом теста на коронавирус в Клинике Тартуского университета удвоилось, поэтому больница начала готовится к увеличению количества койко-мест для COVID-пациентов.

По словам члена правления клиники, профессора Йоэля Старкопфа, в ближайшее время инфекционному отделению, скорее всего, понадобятся дополнительные койко-места, пишет Rus.ERR.

«Сегодня мы уже приняли решения относительно того, как организовать дополнительные койко-места в Клинике пульмонологии. Увы, это окажет давление и снизит работоспособность торакальной хирургии: часть пациентов с другими заболеваниями останется без лечения», – сказал Старкопф.

Йоэль Старкопф подчеркнул, что на больничной койке сегодня оказываются в первую очередь пожилые люди в возрасте от 70 лет и старше, не имеющие должной защиты от вируса, но имеющие хронические заболевания.

К настоящему моменту в Эстонии бустерной дозой привиты в среднем чуть более половины людей от 60 лет и старше.

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