В Тарту начали готовить дополнительные места для пациентов с коронавирусом

По словам члена правления клиники, профессора Йоэля Старкопфа, в ближайшее время инфекционному отделению, скорее всего, понадобятся дополнительные койко-места, пишет Rus.ERR.

«Сегодня мы уже приняли решения относительно того, как организовать дополнительные койко-места в Клинике пульмонологии. Увы, это окажет давление и снизит работоспособность торакальной хирургии: часть пациентов с другими заболеваниями останется без лечения», – сказал Старкопф.

Йоэль Старкопф подчеркнул, что на больничной койке сегодня оказываются в первую очередь пожилые люди в возрасте от 70 лет и старше, не имеющие должной защиты от вируса, но имеющие хронические заболевания.