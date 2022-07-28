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На Пярнамяэской станции по приему отходов можно приобрести компост

rus.postimees.ee
На Пярнамяэской станции по приему отходов можно приобрести компост
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Управа Ласнамяэ

На расположенной в Пирита Пярнамяэской станции по приему отходов сейчас можно приобрести компост, изготовленный из отходов садоводства и озеленения.

Пярнамяэская станция по приему отходов расположена по адресу Пярнамяэ теэ, 36 и открыта с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 18:00.

Стоит учитывать, что погрузка компоста осуществляется вручную в часы работы станции, или, при необходимости, с помощью экскаватора каждый день до 17:00. Покупатели компоста должны иметь собственный транспорт. В случае больших объемов можно заказать у Таллиннского центра отходов транспортировку компоста по цене 1,20 евро за километр. Заказы принимаются по адресу info@jaatmejaam.ee.

Компост – это конечный продукт аэробных микробиологических процессов, то есть разложения отходов садоводства и озеленения, который богат стабильными органическими веществами. Компост, произведенный в Центре отходов, прошел все необходимые проверки и получил сертификат Центра сертификации вторичных материалов. Следует учитывать, что просеянный компост может содержать инородные частицы, то есть кусочки пластика или стекла диаметром менее 1 сантиметра, поэтому при работе с компостом необходимо всегда использовать перчатки. Компост, произведенный на Пярнамяэской станции по приему отходов, рекомендуется смешивать с почвой в соотношении 1:1.

Возникающие в ходе садовых работ листья, ветки и другие отходы озеленения круглогодично принимаются на столичных станциях по приему отходов – Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 36), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5а), Пяэскюла (Раба, 40) и Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5). При предъявлении ID-карты житель Таллинна может за один раз бесплатно сдать 0,6 кубометра (до шести 100-литровых мешков) садовых отходов.

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