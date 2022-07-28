Красно-белые ленты и запрещающие знаки не пускают посетителей на деревянную походную тропу у моря недалеко от Tervise Paradiis в Пярну. Гости города расстроены и разочарованы.
Популярную туристическую тропу в Пярну закрыли в пик сезона
На рекламирующих Пярну сайтах, Visit Pärnu и Puhka Eestis, обещают, что по дощатой тропе, построенной для знакомства с уникальной городской природой, можно прогуляться над дюнами и со смотровой площадки полюбоваться на флору и фауну береговых лугов. Наслаждаться природой в этом месте можно как с детской коляской, так и в инвалидном кресле.
Лари Макдональд и Хедли Амос, приехавшие из Австралии, чтобы познакомиться со странами Балтии, надеялись на редкую возможность увидеть красоты своими глазами. К сожалению, план пары, совершившей пеший поход из Литвы в Эстонию, не осуществился, так как на входе у походной тропы они столкнулись с запрещающими знаками. «Мы надеялись на приятную утреннюю прогулку», — сказал Макдональд.
В приложении Google Maps можно найти о том, что проход закрыт, лишь на латышском языке. С прошлой недели ее прочитали 300 раз. «К сожалению, нигде нет информации о том, что к башне нельзя дойти пешком. Парковка платная, но посмотреть нельзя», — пожаловалась латышка Инара Фришвалде.
Подчиненные Кайре Мерстин, директора Образовательного центра «Пернова», проводят по тропе обучающие походы. «Для меня это стало новостью! Наши учителя сейчас в отпуске и проводят природные туры только по заказу», — недоумевает директор Дома природы. «Я не получала никакой информации от учителей о том, что с дощатой тропой что-то не так — они бы об этом рассказали».
По словам советника по связям с общественностью Пярнуской городской управы Теэта Роосааре, в настоящее время на походной тропе ведутся работы по благоустройству – окрашиваются доски и заменяются некоторые деревянные детали. «С предприятием было согласовано, что будет сделана половина тропы, а затем другая половина, то есть пока одна сторона закрыта, должна быть возможность добраться до башни с другой стороны», — пояснил Роосаар. Представитель города обосновал ремонт дощатой тропы в июле тем, что такие работы нельзя проводить в то время, когда влажность древесины слишком высока. «Подходящее время диктуется погодой», — сказал Роосаар.
По словам советника, так как в ходе работ выяснилось, что деревянные части тропы слишком прогнили, то людей нельзя было пускать на поломанную тропу, была закрыта вся трасса .
Город заказал работу в июне
В начале мая городские власти разослали запрос по ценам на ремонтные работы двух дощатых троп: походной тропы в прибрежных лугах и дороги у пирса. Среди прочего, документ содержал сроки, согласно которым работы должны быть завершены к 1 июля.
О результатах запроса участники торгов узнали в начале июня, а 7 июня OÜ Vosmet, подавшему наиболее выгодное предложение, была отправлена заявка по городскому реестру документов.
По словам Райво Ленсмента, руководителя Vosmet, работы можно было провести весной, но это зависело от городских планов. В июне привели в порядок дорогу, ведущую к пристани, а в начале июля занялись походной тропой. По словам представителя строительной компании, дощатая тропа, открытая в 2015 году для созерцания городских коров, пасущихся на местных лугах, ни разу не ремонтировалась, и, как выяснилось, напрасно. «На месте стало понятно, что в некоторых местах деревянные столбы прогнили, чего невооруженным глазом было не видно. Мы проконсультировались с городом и поняли, что эту работу нужно сделать немедленно (сменить столбы)», — сказал Ленсмент и указал, что даже дороги ремонтируют летом, потому что зимой этого делать нельзя. Он также добавил, что, возможно, закрытие тропы — неприятный инцидент, но до конца лета еще много времени.
По словам Ленсмента, работы можно проводить только в подходящую погоду — под дождем дерево смазывать маслом нельзя, как и в жару. «Когда мы июне смазывали дерево под палящим солнцем, то масло испарялось в одно мгновение», — вспоминал Ленсмент, чьи рабочие из-за жары начинали работу в четыре или пять утра, заканчивая в полдень. «Прохожие еще недоумевали, почему мы оставили работу незавершенной посреди дня».
Ленсмент надеется частично открыть трассу к концу недели — до этого снятые для обслуживания страховочные сетки должны быть прикручены обратно к бокам трассы. При этом он не смог дать конкретику о том, когда завершатся работы со стороны башни.
Главный специалист по окружающей среде и порядку Пярнуской городской управы Марве Вирунурм пояснила, что исполнитель работ не будет подвергаться санкциям за превышение сроков. «Мы сразу увидели, что завершить работу вовремя не представляется возможным», — сказала она.
Перерыв между предложениями и запросом чиновница обосновала тем, что даже самое дешевое предложение превышало запланированную в бюджете сумму, и нужно было изыскивать дополнительные деньги. «Бюджет сейчас является чувствительной темой. Когда мы планировали его прошлой осенью, мы не могли предвидеть такого роста цен», — сказала Вирунурм.
Обновление походной тропы в прибрежных лугах обойдется городской казне примерно в 19 000 евро, включая НДС. Стороны договорились, что к этому будет добавлена стоимость работ и расходов на материалы для деревянных деталей, которые необходимо заменить.
Помимо троп в июле занялись скамейками у столиков в пляжном парке. Уже заменено 40 истлевших бетонных сидений. «Раньше это было невозможно сделать, потому что у компаний много других работ, очередь длинная», — пояснил Теэт Роосаар.
Середина лета – не лучшее время для ухода за древесиной
Реставратор изделий из древесины Йоэль Роос из Puidupoisid OÜ объяснил, что июль не всегда лучшее время для ухода за древесиной, так как влажность может быть очень высокой. «Это зависит от давления», — сказал столяр, который ремонтирует дощатую тропу у себя дома исключительно зимой, так как в холода влажность самая низкая.
«Влажность не связана с температурой или днями. Иногда май очень сухой, а иногда эту работу можно делать и осенью», — сказал Роос, предположив, что укладка дощатых настилов могла бы быть выполнена вне туристического сезона, когда число гостей города становится ниже.