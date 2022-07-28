Популярную туристическую тропу в Пярну закрыли в пик сезона

По словам советника по связям с общественностью Пярнуской городской управы Теэта Роосааре, в настоящее время на походной тропе ведутся работы по благоустройству – окрашиваются доски и заменяются некоторые деревянные детали. «С предприятием было согласовано, что будет сделана половина тропы, а затем другая половина, то есть пока одна сторона закрыта, должна быть возможность добраться до башни с другой стороны», — пояснил Роосаар. Представитель города обосновал ремонт дощатой тропы в июле тем, что такие работы нельзя проводить в то время, когда влажность древесины слишком высока. «Подходящее время диктуется погодой», — сказал Роосаар.

По словам советника, так как в ходе работ выяснилось, что деревянные части тропы слишком прогнили, то людей нельзя было пускать на поломанную тропу, была закрыта вся трасса .

На променаде, открытом семь лет назад, ремонтные работы проводятся впервые. Фото: Merle Rallmann

Город заказал работу в июне

В начале мая городские власти разослали запрос по ценам на ремонтные работы двух дощатых троп: походной тропы в прибрежных лугах и дороги у пирса. Среди прочего, документ содержал сроки, согласно которым работы должны быть завершены к 1 июля.

О результатах запроса участники торгов узнали в начале июня, а 7 июня OÜ Vosmet, подавшему наиболее выгодное предложение, была отправлена заявка по городскому реестру документов.