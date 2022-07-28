Себастьян Феттель объявил об уходе из «Формулы-1»

«За последние 15 лет я имел честь работать со многими замечательными людьми в «Формуле-1», слишком многих нужно упомянуть и поблагодарить. Последние два года я был пилотом команды «Астон Мартин», и я надеюсь, что работа, которую я проделал в прошлом году и продолжаю делать в этом, поможет в развитии команды, которая будет побеждать в будущем», - сказал 35-летний Феттель.

«Решение об окончании карьеры было трудным для меня, и я потратил много времени на размышления об этом. В конце года я хочу потратить еще немного времени, чтобы подумать о том, на чем я сосредоточусь в будущем. Для меня предельно ясно, что как отец я хочу проводить больше времени со своей семьей», - добавил гонщик.

За карьеру Феттель четырежды выигрывал чемпионат «Формулы-1» (2010-2013), выиграл 53 гонки и 122 раза поднимался на подиум. По количеству побед он уступает только британцу Льюису Хэмилтону (103) и немцу Михаэлю Шумахеру (91).