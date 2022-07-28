Маневр «Газпрома» привел к скачкообразному росту цен на газ

«Это совершенно неправильная увязка. Во-первых, не Кремль, а "Газпром". Он является поставщиком. Во-вторых, "Газпром" поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше. Они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания (агрегатов) затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввел ЕС. Эти санкции не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки. По мере того, как будут выполняться эти работы, "Газпром", соответственно, будет иметь возможность прокачивать больше. "Газпром" был и остается надежным гарантом выполнения всех своих обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций», - сказал Песков.