Цена на газ в Европе выросла на 29 процентов по сравнению с прошлой пятницей, а стоимость мегаватт-час газа превысила 200 евро.
Маневр «Газпрома» привел к скачкообразному росту цен на газ
На голландской газовой бирже TTF цена августовских фьючерсов остановилась на отметке 202,5 евро на конец торгового дня в среду, также опустившись в течение дня до отметки 225 евро за мегаватт-час.
За резким ростом цен на газ стоит решение России сократить поставки «Северного потока – 1» до одной пятой от обычной мощности. В прошлую пятницу, когда «Газпром» еще не заявлял о планах сокращения поставок, цена газа на TTF составляла 159,5 евро за мегаватт-час.
Европейские политики обвинили Москву в шантаже и указали, что Россия использует сокращение поставок газа как средство давления на Запад.
Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков снова отверг эти обвинения, заявив, что сами санкции препятствуют поставкам газа.
«Это совершенно неправильная увязка. Во-первых, не Кремль, а "Газпром". Он является поставщиком. Во-вторых, "Газпром" поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше. Они сузились. Почему? Потому что процесс технического обслуживания (агрегатов) затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввел ЕС. Эти санкции не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки. По мере того, как будут выполняться эти работы, "Газпром", соответственно, будет иметь возможность прокачивать больше. "Газпром" был и остается надежным гарантом выполнения всех своих обязательств, но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций», - сказал Песков.
Европа стонет от высоких цен
Стремительно растущие цены на энергоносители привели к высокой инфляции в Европе и повысили базовую стоимость, из-за чего региону грозит экономический спад, пишет Financial Times.
Европейские столицы ищут способы защитить потребителей и промышленность от резкого роста цен на энергоносители. Германия потратила миллиарды евро на спасение газовых компаний, чтобы обеспечить достаточные поставки на зиму. Франция выкупает миноритарный пакет акций государственной энергетической компании EDF, чтобы снизить расходы домохозяйств. Великобритания также разработала пакет в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов для поддержки жителей в случае увеличения счетов.
Однако по сравнению с началом июня цена на газ в Европе к настоящему моменту выросла более чем в два раза. В настоящее время стремительно растущая цена на газ соответствует нефтяному эквиваленту более 380 долларов за баррель, что более чем в три с половиной раза превышает текущую цену нефти марки Brent.
«Цены настолько высоки, что мы действительно не знаем, как на это отреагирует экономика или спрос – у нас отсутствует какой-либо опыт существования при подобном уровне цен», – сказала Fianancial Times Ира Джозеф, консультант по энергетике с многолетним опытом.
Европейский союз начал снижать свою зависимость от российского газа, который до вторжения в Украину составлял около 40 процентов потребления его стран-членов. Он также попросил членов добровольно сократить потребление на 15 процентов, чтобы помочь заполнить газовые хранилища перед зимой.
Однако есть опасения, что предстоящей зимой промышленность и домохозяйства столкнутся с нормированием или дефицитом. Аналитики Goldman Sachs заявили на этой неделе, что сокращение спроса станет все более необходимым, чтобы компенсировать большие потери предложения.
По словам газовых трейдеров, ситуация на рынке плохая, а волатильность высокая, поскольку финансовые инвесторы уходят, а коммунальные предприятия делают минимальные предложения по обеспечению поставок.