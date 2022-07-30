Коалиционные переговоры принесли множество важных новшеств. Среди них – полный переход дошкольного и начального образования на эстонский язык. Человека, приложившего немало усилий, чтобы создать благоприятную почву для этого решения, зовут Ирене Кяосаар.
Персона недели ⟩ Интеграция по любви: Ирене Кяосаар уже 30 лет болеет душой за русскоязычных детей
Она родилась в Тарту. Ее отец эстонец, мать – русская. В родном городе она по окончании университета семь лет обучала эстонскому языку учеников Тартуской школы им. Пушкина, пока в 1999 году по семейным обстоятельствам не перебралась в Таллинн. В столице она начала руководить программой по языковому погружению, которую создавала с нуля вместе с Пеэтером Мехисто, опираясь на опыт Финляндии и Канады. В 2004 году за успешную реализацию программы языкового погружения и внедрение новой методики преподавания языка она получила Премию Президента Рес публики в области образования.
На острие событий
В 2007 году, когда Кяосаар еще занималась программой языкового погружения, произошли события «Бронзовой ночи». В том же году начался и переход отдельных предметов с русским языком обучения на эстонский язык. Несмотря на жаркую весну, первого сентября никаких массовых протестов по поводу частичного перехода образования в русских школах на эстонский язык не случилось. «Для меня было приятной неожиданностью, что эти нововведения не вызвали беспорядков. В отличие от Латвии, где люди вышли на улицы. Может быть, у нас все выместили свою обиду в апреле, и осень пришла спокойно», – вспоминает Кяосаар в интервью «Северному побережью».
С 2007 года по 2017 год она работала в Министерстве образования и науки на должности руководителя отдела образования национальных меньшинств, а затем отдела общего образования. В эти десять лет она занималась не только проблемами русских школ, но и образованием в целом. Журналисты часто обращались к ней за комментариями по различным вопросам образования.
Первого сентября 2017 года Кяосаар заняла должность руководителя Фонда интеграции. В интервью по случаю своего назначения она сказала: «Я думаю, что со временем фонд превратился из центра компетенций в технического организатора. Я хочу, чтобы росла роль компетентности и чтобы больше было сделано для изменения установок в обществе». За двадцать лет, по мнению Кяосаар, проблемы интеграции переместились в другие сферы. В приоритете постепенно оказывалось развитие сотрудничества, взаимопонимания и уважения, особенно в молодежной среде.
Кяосаар действительно удалось преобразить Фонд интеграции, который под ее руководством переехал в Нарву. В связи с этим в городе открылся Дом эстонского языка, цель которого – предложить изучающим язык благоприятную эстоноязычную среду. Кяосаар открывала Дом эстонского языка вместе с тогдашним министром культуры Тынисом Лукасом.
Такой непростой язык
«Мы думаем, что каждый должен немедленно полюбить этот язык, потому что он красивый! Но невозможно навязать любовь, – считает Кяосаар. – Если даже любовь к языку не случится, это не значит, что люди не готовы его учить. Мы сами ведь не влюбляемся в каждый новый регион, куда приезжаем, но принимаем его обычаи и традиции, и это нормально».
Помимо основной работы Кяосаар никогда не забывала напоминать обществу о необходимости дальнейшего перехода на эстоноязычное образование. Выступая, она всегда исходила из интересов русскоязычных детей и их будущих позиций на рынке труда. «Ведь мы иногда даже специально ищем людей, хорошо владеющих русским языком, и не находим. Они не доходят до этих конкурсов, потому что часто не ориентируются в соответствующем информационном пространстве. И, пожалуй, даже более важно – им не хватает внутренней смелости и чувства собственного достоинства, чтобы они соответствовали объявляемым должностям», – писала Кяосаар в Postimees.
«Она занимала такие должности, что к ней прислушивались. Сила Ирене определенно в том, что она не держится в тени, отстаивая необходимость единой эстонской школы. Дело не столько в переводе обучения на эстонский язык, сколько в том, что чтобы дети учились вместе. Она глубоко в этом убеждена и работает над этой темой не одно десятилетие», – так охарактеризовала Кяосаар бывший директор Нарвского колледжа, политик Кристина Каллас.
Несмотря на слово «интеграция» в названии руководимой еще недавно организации, Кяосаар призналась в интервью Delfi, что не очень любит этот термин. По ее словам, неудачи с интеграцией являются следствием жесткой политики эстонских властей в 1990-е годы. Люди тогда ощутили на себе суровые требования государства. Они должны выучить язык, должны получить гражданство, должны становиться частью эстонского общества, должны, должны… Кяосаар считает, что эстонцам стоит и самим поддерживать создание по-настоящему интегрированного общества. Например, если кто-то говорит на плохом эстонском языке или с акцентом, не нужно переходить на русский или английский язык, хотя это проще. Человека, который старается говорить, нужно поддерживать.
Школа реальных дел
Школа с совместным обучением – абсолютно рабочая модель для объединения общества, считает Кяосаар. Конечно, возможности реализации этой модели отличаются от региона к региону. В Нарве, например, такую школу сделать невозможно: «Если мы приведем русскоязычных детей в эстоноязычную среднюю школу в Нарве, это не сработает. Исчезнут последние пять эстонцев, живущие в Нарве», – сказала Кяосаар Postimees. Она полагает, что русскоязычная молодежь готова принять обучение на эстонском языке совершенно добровольно. Страх перемен скорее распространен среди старшего поколения.
В этом году Кяосаар передала свой пост руководителя Фонда интеграции Дмитрию Московцеву и вернулась «в поле», став новым руководителем Нарвской эстонской государственной гимназии. «Как руководитель эстонской школы я могу повлиять на будущее молодых людей и дать им то образование, которое живущие в Нарве и желающие учиться в родном городе молодые люди действительно заслуживают», – сказала Кяосаар «Северному побережью». Она пояснила, что не считает должность директора гимназии шагом назад в своей карьере. «Это было достаточно сложным решением. Много вызовов было и в Фонде интеграции, но нужно двигаться навстречу своим мечтам. Поэтому я решила участвовать в конкурсе», – призналась Кяосаар.
Мэр города Катри Райк очень обрадовалась, что Нарвской гимназией будет руководить Ирене Кяосаар. В ответ на нашу просьбу рассказать, что за человек новый директор гимназии, Райк ответила, что ей сложно дать объективную оценку, поскольку Кяосаар – подруга мэра. «Это здорово, когда люди не забывают свою профессию. Я думаю, Ирене со всем сердцем и желанием вернулась в школу. Она давно мечтала вернуться, поэтому я желаю ей всяческих успехов. Благодаря Ирене Центр Фонда интеграции перебрался в Нарву, и теперь мы должны следить за тем, чтобы при новом руководителе это учреждение не переехало обратно в Таллинн. Ирене очень болеет за Нарву, и я это очень ценю», – сказала мэр города.
В одном из интервью Кяосаар рассказала, что живет в Нарве и старается говорить с местными жителями на эстонском языке. Она любит говорить по-русски, но в Нарве почти не делает этого, чтобы дать горожанам возможность попрактиковать эстонский с носителем языка. «Да, здесь 97 процентов русскоязычных, но мы все равно в Эстонии. И я чувствую, что люди хотят говорить по-эстонски», – уверена Кяосаар.
Ирене Кяосаар
• 2 марта 1970 года – родилась в Тарту.
• 1989–1996 – философский факультет Тартуского университета (магистр эстонского языка как иностранного).
• 1992–1999 – учитель эстонского языка в Тартуской Пушкинской гимназии.
• 1999–2007 – руководитель центра языкового погружения Фонда интеграции.
• 2007–2009 – начальник отдела образования национальных меньшинств Министерства образования и науки.
• 2009–2017 – начальник управления общего образования Министерства образования и науки.
• 2017–2022 – руководитель Фонда интеграции.
• 2022 – директор Эстонской государственной гимназии (Нарва)