Персона недели ⟩ Интеграция по любви: Ирене Кяосаар уже 30 лет болеет душой за русскоязычных детей

Первого сентября 2017 года Кяосаар заняла должность руководителя Фонда интеграции. В интервью по случаю своего назначения она сказала: «Я думаю, что со временем фонд превратился из центра компетенций в технического организатора. Я хочу, чтобы росла роль компетентности и чтобы больше было сделано для изменения установок в обществе». За двадцать лет, по мнению Кяосаар, проблемы интеграции переместились в другие сферы. В приоритете постепенно оказывалось развитие сотрудничества, взаимопонимания и уважения, особенно в молодежной среде.

Кяосаар действительно удалось преобразить Фонд интеграции, который под ее руководством переехал в Нарву. В связи с этим в городе открылся Дом эстонского языка, цель которого – предложить изучающим язык благоприятную эстоноязычную среду. Кяосаар открывала Дом эстонского языка вместе с тогдашним министром культуры Тынисом Лукасом.

Такой непростой язык

«Мы думаем, что каждый должен немедленно полюбить этот язык, потому что он красивый! Но невозможно навязать любовь, – считает Кяосаар. – Если даже любовь к языку не случится, это не значит, что люди не готовы его учить. Мы сами ведь не влюбляемся в каждый новый регион, куда приезжаем, но принимаем его обычаи и традиции, и это нормально».