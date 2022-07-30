В этом году в армию можно идти вместе с друзьями

Некоторые из будущих солдат Сил обороны совсем недавно вместе учились в гимназиях Сауэ, Саку и Мустамяэ. По словам генерального директора Агентства оборонных ресурсов Ану Раннавески, поступление на службу вместе с бывшими одноклассниками с каждым годом становится все популярнее. Так, Расмус Мяги – призывник из Сакуской школы – объяснил свое решение: «Это все равно нужно сделать, так почему бы не сделать сразу. Все мои друзья тоже идут в армию, поэтому я чувствую себя более уверенно».

Еще восемь молодых людей, окончивших среднюю школу Саку, поступили на военную службу вместе. По словам выпускника школы Юргена Залетаева, на школьном информационном мероприятии им сказали, что в этом году можно пойти на военную службу вместе с друзьями. Молодые люди решили, что военная служба определенно веселее даже со знакомыми, а с друзьями – тем более.

Среди молодых людей можно было заметить и двух девушек: одноклассницы Мерике Плуутус и Кристи-Лийз Сельгмяэ тоже решили вступить в ряды Сил обороны. По словам Мерике, она просто заинтересовалась возможностью послужить в армии, а Кристи-Лийз захотела проверить свои силы и подготовиться к учебе в Академии внутренней безопасности или в Академии Сил обороны. Обе девушки рассчитывают общаться близкими по телефону и гостить дома настолько часто, насколько это будет возможно.

Несколько молодых людей сказали, что свою службу в Силах обороны и войну в Украине напрямую не связывают. Некоторые, напротив, признались, что их отношение к службе в армии сильно изменилось именно под влиянием происходящего в Украине. Для них война повысила мотивацию пойти на военную службу. И парни из Сакуской школы, и Мерике Плуутус уверенно заявили, что намерены защищать свою родину, если Эстония подвергнется агрессии. Кристи-Лийз Сельгмяэ сказала, что война в Украине определенно изменила ее отношение к службе.