Читатель: наведем порядок с советскими монументами – конфликтов станет меньше

Ни одно из государств не желает поступаться суверенитетом в пользу идеологии, которую продолжает использовать в своих интересах современная Россия. Борьба идет отнюдь не с захороненными воинами или памятью о них, а исключительно с идеологической составляющей монументов, поддерживающей напряжение в обществе.

Меньше памятников – меньше конфликтов

Можно предположить, что после наведения порядка с советскими монументами, конфликтов в этой сфере станет гораздо меньше. Одно дело с подачи соседнего государства постоянно разводить настроенные на конфликт группы местного населения в центре городов и уездных поселений, где с советских времен, как правило, расположены советские памятники. Другое – дать возможность всем желающим почтить память предков на общем кладбище или узнать об исторических событиях в музеях. К последнему со всех сторон отношение может быть только положительное.

Конечно, все это сильно не нравится нашему восточному соседу, так как он лишается влияния на местное население, но сейчас, на пике противостояния Запада и России, у последней возможностей как-либо воспрепятствовать решениям независимых государств, касающихся объектов на их собственных территориях, практически нет.

Хочу оговориться – я совершенно не призываю к кампанейщине. К каждому монументу, и тем более захоронению, следует подходить индивидуально и учитывать его особенности. И работы по переносу необходимо проводить с уважением и соблюдением всевозможных религиозных и культурных ритуалов.