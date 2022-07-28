Процесс демонтажа советских воинских монументов, ускорившийся на фоне украинских событий, вызывает немало эмоций в русскоязычной среде. Однако в нынешних обстоятельствах он кажется неизбежным: ведь лучшего момента перевернуть страницу истории, пожалуй, не будет еще долго, пишет читатель Rus.Postimees Антон Петров.
Читатель: наведем порядок с советскими монументами – конфликтов станет меньше
Ликвидация монумента и перенос братской могилы советских воинов в городе Раквере оказались для многих русскоязычных жителей Эстонии неожиданными.
Конечно, о возможности этого говорили и раньше, однако реальное перезахоронение солдат и гражданских лиц (останки последних были также обнаружены в процессе перезахоронения под воинским монументом – прим. авт.) в Раквере по своему значению, пожалуй, можно поставить на второе место после известного переноса в Таллинне Бронзового солдата на Военное кладбище. Конечно, в промежутке в Эстонии переносились и другие памятники, но все они были не столь известны.
Поскольку вскрытие братской могилы в Раквере прошло мирно, то есть основания предполагать, что и предстоящие аналогичные акции с другими оставшимися в различных уголках страны советскими воинскими памятниками также пройдут без особых эксцессов. По крайней мере, очень хотелось бы в это верить. Конечно, некоторые горячие головы выразят свои эмоции в соцсетях, но, очевидно, уроки «бронзовых событий» 2007 года выучили обе стороны конфликта, и в свете войны в Украине все понимают необходимость разумных компромиссов.
Стоит понимать, что речь сейчас идет не о том, куда будет перенесено советское наследие, в музеи в качестве идеологического захоронения или на общие кладбища. Суть в том, что решение о переносе, вероятнее всего, будет принято в любом случае, в том или ином виде. Так это происходит и в большинстве других стран бывшего СССР и соцлагеря.
Ни одно из государств не желает поступаться суверенитетом в пользу идеологии, которую продолжает использовать в своих интересах современная Россия. Борьба идет отнюдь не с захороненными воинами или памятью о них, а исключительно с идеологической составляющей монументов, поддерживающей напряжение в обществе.
Меньше памятников – меньше конфликтов
Можно предположить, что после наведения порядка с советскими монументами, конфликтов в этой сфере станет гораздо меньше. Одно дело с подачи соседнего государства постоянно разводить настроенные на конфликт группы местного населения в центре городов и уездных поселений, где с советских времен, как правило, расположены советские памятники. Другое – дать возможность всем желающим почтить память предков на общем кладбище или узнать об исторических событиях в музеях. К последнему со всех сторон отношение может быть только положительное.
Конечно, все это сильно не нравится нашему восточному соседу, так как он лишается влияния на местное население, но сейчас, на пике противостояния Запада и России, у последней возможностей как-либо воспрепятствовать решениям независимых государств, касающихся объектов на их собственных территориях, практически нет.
Хочу оговориться – я совершенно не призываю к кампанейщине. К каждому монументу, и тем более захоронению, следует подходить индивидуально и учитывать его особенности. И работы по переносу необходимо проводить с уважением и соблюдением всевозможных религиозных и культурных ритуалов.
Вполне возможно, что среди мемориалов советской поры есть и такие, которые не вызывают ни у местного населения, ни у государства никаких нареканий, и они никогда не использовались как инструмент идеологической борьбы. Тогда они останутся на своем нынешнем месте. Но в части вызывающих наибольшие конфликты памятников решения все же должны быть приняты. И чем скорее, тем лучше.