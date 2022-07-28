Эстонские фирмы не хотят проводить сверхбыстрый интернет в сельскую местность несмотря на европейские миллионы

Хотя более 45 000 адресов уже получили или скоро получат доступ к высокоскоростному интернету, поле для работы по-прежнему огромно. По данным Департамента статистики Эстонии, в настоящее время в Эстонии насчитывается 84 463 постоянных места жительства, где о быстром интернете (более 30 мегабит в секунду) можно только мечтать. 74 000 из них находятся за пределами городов.