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Эстонские фирмы не хотят проводить сверхбыстрый интернет в сельскую местность несмотря на европейские миллионы

Карл-Роберт Пухм
Эстонские фирмы не хотят проводить сверхбыстрый интернет в сельскую местность несмотря на европейские миллионы
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Cкоростной интернет возможен благодаря оптоволоконному кабелю.
Cкоростной интернет возможен благодаря оптоволоконному кабелю. Фото: Robert Schmiegelt / imago /Scanpix

Несмотря на то, что за долгие годы в обеспечение высокоскоростного интернета в сельской местности было вложено более ста миллионов евро, почти 80 000 эстонских сельских домохозяйств до сих пор не имеют современного подключения к интернету.

Хотя более 45 000 адресов уже получили или скоро получат доступ к высокоскоростному интернету, поле для работы по-прежнему огромно. По данным Департамента статистики Эстонии, в настоящее время в Эстонии насчитывается 84 463 постоянных места жительства, где о быстром интернете (более 30 мегабит в секунду) можно только мечтать. 74 000 из них находятся за пределами городов.

Во вторник была запущена очередная мера в размере 24 миллионов евро, чтобы устранить узкое место, но, по словам строителей сети, ей грозит провал.

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