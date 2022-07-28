На текущей неделе украинские медиа обсуждают новый государственный праздник и новые методы защиты своей древней страны, в том числе IT-армию, а также слушают новую песню своей культовой группы.
Обзор украинских СМИ: День государственности, растущая поддержка союзников и военный клип «Океан Ельзи»
Государственность, которую не признает Москва, но она древнее Москвы
28 июля Украина отмечает День государственности, приуроченный к 1034 годовщине крещения Киевской Руси-Украины, сообщает Укринформ. Этот праздник президент Владимир Зеленский учредил в прошлом году, и возможно, он стал одной из причин полномасштабной российской агрессии, начавшейся в феврале. Потому что Москва, судя по длинным статьям Путина на историческую тему, очень ревниво относится к этому символизму и считает Киевскую Русь частью «своей истории». А независимая Украина ломает имперское мировоззрение, и поэтому Кремль стремится ее уничтожить как самостоятельное государство.
В своем праздничном обращении, которое приводит издание «Корреспондент», Зеленский заявил, что Украина и Россия в этой войне бьются за разное. Поэтому и финал ее будет для каждой страны свой: для россиян – провал «спецоперации», а для украинцев – победа в освободительной войне.
Не только HIMARS
Для достижения этой победы украинцы очень рассчитывают на поддержку западных союзников, а точнее – на развитие программы ленд-лиза, которая уже объявлена правительством США. Издание «Обозреватель» приводит новость о том, что обе партии, представленные в Конгрессе, достигли соглашения по поводу передачи Украине ракет большой дальности. В частности, речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе ATACMS.
В отличие от систем HIMARS, которые уже показали свою эффективность в приостановке российского наступления, но ограничены дальностью поражения в 80 км, ракеты ATACMS могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Такое оружие, безусловно, могло бы резко переломить ход войны и даже обратить вторжение вспять. Но пока некоторые американские деятели вроде советника по национальной безопасности Джейка Салливана отказываются предоставлять такие ракеты Украине, опасаясь, что они будут использованы для нанесения ударов по территории России, что приведет к еще большей эскалации войны. Наверное, если бы господин Салливан жил в эпоху Второй мировой войны, он бы тоже выступал против ударов по территории агрессора? Но в Украине надеются, что конгрессмены все же переубедят советника.
Европейская интеграция наглядно
Издание «Дело» пишет о растущей поддержке Украины со стороны европейских союзников. Например, Словакия готова передать на вооружение ВСУ оставшиеся у ее армии советские истребители МиГ-29, которые уже не соответствуют стандартам НАТО. И пока эта страна ждет поставки новых американских истребителей F-16, небо над ней готова защищать соседняя Чехия. Это весьма наглядный пример всесторонней европейской интеграции.
Но украинская евроинтеграция, разумеется, не сводится к сугубо военной. Пока Украину еще не приняли в ЕС, но ее логистические пути уже включили в Трансъевропейскую транспортную сеть. При этом Еврокомиссия исключила из этой сети российские и белорусские маршруты.
Как Россия загоняет себя в изоляцию и почему Азия ей не поможет
На портале РБК-Украина заместитель директора Киевской школы экономики Андрей Оноприенко размышляет о том, как Россия своей агрессией фактически сама себя исключила из мировых связей, а значит – и возможностей современного развития. Иррациональные имперские амбиции оказались сильнее экономического разума. Из более, чем 2000 международных компаний, работавших в России, сейчас в стране осталось всего около 30%, да и те существенно сократили свою деятельность. При этом, например, китайские или турецкие компании не способны возместить уход европейских и американских, потому что они сами не создают новых технологий, необходимых современной экономике, но могут лишь массово производить уже устаревшую продукцию.
Первая цифровая война
«Украинская правда» публикует развернутое интервью с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Фёдоровым. Он рассказывает о том, что ключевым оружием современной войны являются не танки и пушечное мясо, а данные и технологии. Дроны, спутниковая связь, мобильные устройства, искусственный интеллект помогают наносить максимальный урон противнику и при этом спасать жизни своих военных и экономить боеприпасы. В Украине фактически появилась собственная IT-армия, которая по эффективности уже превосходит российскую, и будет побеждать в дальнейшем, поскольку у изолированной России остается всё меньше доступа к высоким технологиям.
Цветы на минных зонах
Культовая рок-группа «Океан Ельзи» записала довольно пронзительный клип на новую песню «Квіти мінних зон», посвященную бойцам украинской территориальной обороны – еще вчера вполне гражданским людям. Издание «Апостроф» приводит этот ролик.
Как мы уже отмечали ранее в наших обзорах, украинские музыканты сегодня пишут и исполняют множество ярких композиций об этой войне, что разительно контрастирует с полным отсутствием подобного творчества у российской стороны, и это наглядно показывает, на чьей стороне будет победа.