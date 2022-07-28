Обзор украинских СМИ: День государственности, растущая поддержка союзников и военный клип «Океан Ельзи»

Государственность, которую не признает Москва, но она древнее Москвы

28 июля Украина отмечает День государственности, приуроченный к 1034 годовщине крещения Киевской Руси-Украины, сообщает Укринформ. Этот праздник президент Владимир Зеленский учредил в прошлом году, и возможно, он стал одной из причин полномасштабной российской агрессии, начавшейся в феврале. Потому что Москва, судя по длинным статьям Путина на историческую тему, очень ревниво относится к этому символизму и считает Киевскую Русь частью «своей истории». А независимая Украина ломает имперское мировоззрение, и поэтому Кремль стремится ее уничтожить как самостоятельное государство.

В своем праздничном обращении, которое приводит издание «Корреспондент», Зеленский заявил, что Украина и Россия в этой войне бьются за разное. Поэтому и финал ее будет для каждой страны свой: для россиян – провал «спецоперации», а для украинцев – победа в освободительной войне.

Не только HIMARS

Для достижения этой победы украинцы очень рассчитывают на поддержку западных союзников, а точнее – на развитие программы ленд-лиза, которая уже объявлена правительством США. Издание «Обозреватель» приводит новость о том, что обе партии, представленные в Конгрессе, достигли соглашения по поводу передачи Украине ракет большой дальности. В частности, речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе ATACMS.